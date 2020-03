Camila Cabello y Shawn Mendes, Billie Eilish o Demi Lovato en el iHeart Radio Living Room

Este año, iHeart Radio ha tenido que cancelar sus premios anuales por la pandemia global que estamos viviendo. Pero, en su lugar, la cadena, en unión con Elton John, ha organizado un concierto muy especial con carácter benéfico para ayudar a las víctimas del coronavirus y a los profesionales sanitarios que se han convertido en los héroes del momento.

El anfitrión, que también ha tenido que cancelar su gira, se ha convertido en la estrella del concierto. Desde su casa, ha ido recibiendo a distintos artistas de manera virtual y se han ido sucediendo una serie de actuaciones con factura casera, lejos de los grandes espectáculos a los que nos tienen acostumbrados pero que han ofrecido ese punto de emotividad y particularidad de las circunstancias que han marcado el acontecimiento.

Billie Eilish y Finneas

Billie Eilish ha tenido que celebrar el primer aniversario de su álbum debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, desde la cuarentena. Su hermano Finneas puso la guitarra acústica y ella su voz, más melancólica y relajada que en otras ocasiones. Lejos de la energía que puede derrochar sobre un escenario, en esta ocasión, se mantuvo sentada en el sofá de su casa de la infancia donde ambos dieron forma a ese primer disco.

“Queríamos agradecer a iHeart y FOX el permitirnos sentir algún tipo de consuelo en este momento loco, loco”, aseguró durante su actuación, “os amo a vosotros, vuestras familias, vuestros seres queridos, a todos. Mantengámonos fuertes juntos. Os amo. Cuidaros”. Y todo mientras ofrecían una de sus versiones más especiales de Bad guy.

Backstreet Boys

En pijama, chándal o zapatillas de estar por casa. Así hemos podido ver a los componentes de Backstreet Boys. Cada uno desde su casa se ha unido a una actuación grupal. Brian Littrell ha sido el encargado de presentar, desde su casa en Atlanta, al resto de sus compañeros, cada uno en una parte del país.

"Queremos hacer algo un poco diferente para vosotros, un poco especial, queremos acercar nuestra sala a la vuestra. Esta es la sala de mi estudio en mi casa. Mis compañeros de banda se unirán a mí en un segundo," empezó explicando.

"Vivimos en tiempos sin precedentes hoy con el virus COVID-19. Quiero agradecer a iHeart por armar esto. Quiero agradecer a Fox por haberlo transmitido. Quiero agradecer a todos los trabajadores de primera línea que están donando su tiempo y poniéndose a sí mismos en peligro para cuidar a sus conciudadanos", continuó Brian, “así que, manteneros a salvo, quedaros en casa y protegeros".

Luego poco a poco se fueron uniendo el resto de compañeros para interpretar I want it that way, su éxito de 1999.

Demi Lovato

“Cuando la tragedia derriba a nuestros vecinos, extendemos nuestras manos para ayudarlos a levantarse. Cuando la tristeza golpea a cualquiera de nosotros, hacemos todo lo posible para superarla. Solo podemos usar el amor que tenemos para aliviar el dolor. Nosotros somos fuertes, somos decentes, nos levantaremos y nos mantendremos erguidos. Y nada, absolutamente nada puede derribarnos". Este fue el mensaje de esperanza y ánimos que quiso compartir Demi Lovato.

Tras sus palabras, se sentó frente al piano para interpretar Skyscraper y mientras cantaba, se fueron mostrando fotos de calles vacías de Nueva York, una estampa insólita de la bulliciosa ciudad.

Shawn Mendes y Camila Cabello

“Solo queríamos deciros a todos que lo mejor que podemos hacer en este momento es quedarnos en casa para proteger a nuestros seres queridos, para protegernos unos a otros, para proteger a las personas que son más vulnerable. Así que sigamos en casa, sigamos aislándonos”, dijo Camila Cabello durante su participación en el concierto.

“También queremos darles las gracias a todas las increíbles y valientes enfermeras y a los médicos que trabajan duro todos los días. Estamos pensando mucho en vosotros. Gracias por todo lo que estáis haciendo”, añadió Mendes.

“Os amamos, estamos juntos en esto. Manteneros a salvo, manteneros saludables. Manteneros amables y compasivos con vosotros mismos y con los demás, y superemos esto juntos, como siempre hacemos”, concluía Camila antes de empezar a cantar.

Desde su casa de Miami donde están compartiendo esta cuarentena, nos regalaron una nueva versión de My Oh My.

Alicia Keys

“Esta canción es como una oración. Mi esperanza es que recordemos cuán resistentes somos y cómo desafiamos las probabilidades”, dijo Alicia Keys mientras tocaba las primeras notas de Underdog, la canción con la que comenzó el evento que forma parte de su próximo álbum y que lleva el sello de Ed Sheeran.

"Me gustaría dedicar esta canción a los profesionales médicos que están arriesgando su vida para mantenernos a salvo. Muy agradecidos" continuó antes de arrancarse y ofrecer una interpretación desde el salón de su casa de Los Ángeles.

Cambió la letra para rendir homenaje a los que luchan contra la pandemia.

Sam Smith

“Espero que estéis seguros, estéis donde estéis, y solo quería enviaros esto para que os haga sentir mejor. Porque la música me está haciendo sentir mucho mejor ahora”. Estas eran las palabras que pronunció Sam Smith antes de cantar a capella How do you sleep? desde el salón de su casa.

Dave Grohl, Lizzo, Tim McGraw, Mariah Carey, Billy Joe Armstrong o H.E.R. también participaron de este concierto benéfico que ni es el primero ni será el último que nos permita ver actuaciones tan caseras.