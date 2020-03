I believe we will win, el inspirador mensaje de Pitbull

Durante años, el nombre de Pitbull ha estado asociado a los ritmos latinos y a la música de fiesta en general. Sin embargo, el productor y solista ha demostrado en los últimos tiempos que también tiene una faceta reivindicativa. Ya lo demostró con Libertad 547 y ahora lo ha vuelto a hacer con un inspirador mensaje en forma de nueva canción: I believe we will win.

"Enseñémosle al mundo lo poderosos que somos cuando nos unimos para pelear juntos por la misma causa a la que llamamos vida (I believe we will win)". Con estas palabras anunciaba el músico de origen cubano el lanzamiento de su nueva canción de la que ha presentado un extracto en el que hay otro inspirador mensaje.

Desde la azotea del colegio Slam, Pitbull presentó así el teaser de su nuevo single: "Ahora cuando tenemos miedo es cuando no hay que olvidarse de todo y correr. Hay que hacer frente y levantarnos. La razón por la que estoy en esta azotea es para poder enseñaros esta ciudad. Miami me enseñó cómo luchar, y eso es algo que quiero mostrarle a todo el mundo ahora mismo. Ahora es cuando tenemos que unirnos, pelear duro y mostrar lo poderosos que somos cuando estamos unidos".

Un mensaje para el mundo que el cantante acompaña de las recomendaciones que llevamos escuchando varias semanas: "Quiero deciros que os quedéis en casa, estad a salvo y seguros".

Las primeras respuestas de algunos de sus antiguos colaboradores no se han hecho esperar. Enrique Iglesias lanzaba un "Dale" para promocionar esta nueva noticia con la que anunciaba su nuevo sencillo. Akon tampoco ha perdido la oportunidad de promocionar este inspirador mensaje en estos momentos difíciles.

De momento no se ha confirmado la fecha de estreno de la nueva canción de Pitbull y si esta misma tendrá un fin solidario para luchar contra la enfermedad.