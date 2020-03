Andrés DVICIO: “Nos parece muy bonito haber contribuido con este disco en estos momentos”

Andrés Ceballos, líder de DVICIO, ha estado esta semana en LOS40 Global Show para hablar del reciente lanzamiento de Impulsos, el nuevo trabajo discográfico del grupo. Y es que a pesar del COVID-19, los chicos de la banda decidieron no aplazar el estreno de este álbum tan esperado por sus seguidores.

"No hemos querido mover la fecha porque se necesita mas música que nunca para salir de todo esto", explica el cantante en el programa que comanda Tony Aguilar. "Es surrealista que esté pasando esto, pero creo que las cosas suceden por algo. Esto nos está haciendo ser más solidarios y no pensar solo en nuestro ombligo. Me parece que, a toro pasado, haber contribuido con la música en este momento me parece muy bonito. Estoy contento de que salga ahora, a pesar de todo".

Además, Andrés asegura que ahora están más enganchados que nunca a las redes sociales para conocer las reacciones del público. "Estamos viendo todo lo que está pasando en redes sociales", afirma. "Solíamos tener el feedback en las firmas de discos y en los eventos presenciales, pero este lanzamiento está siendo algo muy particular. No podemos mirar las caras de la gente, por eso ahora todo se hace por redes".

Videoclip oficial de 'Dosis'

Sobre Impulsos, que incluye éxitos como Dosis o Valeria, el artista también ha dicho lo siguiente: "Espero que la gente este conectando mucho con este viaje, porque este álbum es un viaje. Siento que es el disco más importante que hemos hecho y estamos todos muy emocionados".

Si quieres ver la entrevista completa de Andrés DVICIO en LOS40 Global Show…¡dale al play!