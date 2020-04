Los Free Tours se reinventan para ayudar a las personas que más lo necesitan

En estos días difíciles y atípicos, los ciudadanos nos estamos reinventando. Las dificultades que estamos viviendo han llevado a que cada vez nos ayudemos más entre nosotros y la solidaridad entre vecinos haya crecido exponencialmente.

Hemos visto conciertos por las ventanas, entrenamientos entre vecinos y partidos de paddle o bingos entre balcones, pero entre todo esto, hemos encontrado una iniciativa que nos ha llamado la atención, se trata del proyecto que está llevando a cabo la plataforma de free tours, GuruWalk.

Como bien sabéis, con el Estado de Alarma todos los servicios que se realizan en la calle han sido cancelados, entre ellos los tours turísticos. Esta iniciativa consiste en que los trabajadores de la compañía, en su mayoría gente joven que se han quedado en paro y que se reparten por más de 100 ciudades de España, se han propuesto a ayudar a personas mayores y enfermos con el objetivo de que no se expongan a salir a la calle, mientras dure el COVID19. Para conseguirlo, estos jóvenes les llevan comida y medicamentos que necesiten directamente a su casa.

Cuando nos hemos enterado de esta idea, no lo hemos dudado dos veces y hemos querido hablar con Juan Castillo, CEO de guías de free tours GuruWalk, para que nos cuente en primera persona cómo empezó todo.

Desde Valencia, Juan Castillo ha explicado que, a pesar de que actualmente no hay Free Tours, "no significa que nuestra comunidad de guías no esté en movimiento y podamos ayudar las personas que más lo necesiten".

La compañía ha querido simplificarlo al máximo para que los ancianos y enfermos no tengan tantas dificultades. Si quieres acceder a este servicio, simplemente tienes que entrar en la web y rellenar un formulario. Una vez lo hayas hecho, GuruWalk pone en contacto a las "clientes" con el guía más cercano.

Si quieres enterarte de todos los detalles sobre esta propuesta, ya sabes lo que tienes que hacer... ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

