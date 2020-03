Pedro Almodóvar enciende Twitter por un artículo sobre cómo vive el aislamiento

Pedro Almodóvar está en el foco de unas redes sociales enfervorecidas, especialmente Twitter. Esta mañana eldiario.es le ha publicado una tribuna en su sección Tribuna Libre, donde el cineasta de Dolor y Gloria ha compartido cómo está viviendo estos días de aislamiento domiciliario por culpa del coronavirus.

Bajo el título El largo viaje hacia la noche, Almodóvar explica cómo vive desde el viernes 13 el confinamiento en su casa, divaga sobre sus películas favoritas y sobre la conflictiva situación política que vivimos en España, más parecida a veces a una guerra de trincheras que a una sana democracia.

"Hasta ahora me había negado a escribir. No quería dejar constancia escrita de las sensaciones que me provocan los primeros días de aislamiento", arranca el cineasta, que al final se ha decidido a compartir sus experiencias más íntimas (puedes leer la pieza aquí).

Algunos están alabando las hermosas palabras que le ha dedicado al arte y al cine, materia en la que se extiende de manera prolífica, haciendo referencia a obras maestras de Víctor Erice o a Goldfinger de la saga James Bond.

Pensaba que Pedro Almodóvar era TT porque había hecho una donación millonaria y resulta que lo es porque ha escrito un artículo por el que seguramente cobre. — Rimbaud⚖️ (@rimbaudarth) March 31, 2020

Sin embargo, otros simplemente esperan una crítica directa contra la gestión del Gobierno en la crisis del COVID-19 y se muestran muy defraudados por que no haya hecho una donación a la Sanidad pública, como hicieron Javier Bardem y Penélope Cruz.

"Que dice la izquierda que Pedro Almodovar ha escrito un artículo muy bonito. ¿7000 muertos y ni una crítica al gobierno? Este mamporrero que se pasa la vida llamando facha a todo el qué discrepa. Eso sí, dinero sigue sin soltar, los principios son inamovibles", escribe un usuario, visiblemente enfadado por la falta de donaciones del cineasta.

Por el contrario, el director del medio, Ignacio Escolar, ha confesado que se trata de un artículo " interesantísimo sobre su experiencia personal con el confinamiento". Suponemos que es una cuestión de sensibilidades.