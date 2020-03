Joshua, ganador de ‘Maestros de la costura 3’: “Participaría en ‘Tu cara me suena’ como Maluma o JLO”

Joshua se convirtió ayer en el ganador de 'Maestros de la costura 3' al confeccionar el mejor vestido para una alfombra roja, según Lorenzo Caprile, Palomo Spain y María Escoté.

El joven auxiliar de enfermería, que también estaba pensando en opositar para Guardia Civil, se impuso a Begoña, la otra gran favorita de la edición.

Hablamos de su paso por el talent, de sus planes de futuro profesionales y hasta nos soprende con su conexión con Paris Hilton, en la entrevista que sigue a continuación:

¿Te esperabas ganar 'Maestros de la costura 3'?

Para nada, había intentado entrar durante 3 años así que aún estoy asimilando el haber podido entrar, imagínate lo de ganar... (risas).

Sin embargo, eres auxiliar de enfermería y querías meterte a Guardia Civil, ¿cuántas vocaciones tienes?

Los diseñadores tienen como un tabú con expandir sus aficiones, pero yo creo que si hay algo que te gusta y te desenvuelves, ¿por qué no hacerlo?

Hay programas en los que no me veo y otros en los que sí...

¿En qué otros programas te ves participando?

Mi programa es 'Tu cara me suena', ¡me encanta! Porque yo canto y, de hecho, hace muchos años me presenté al casting de 'Operación triunfo' y pasé muchas fases.

Además, 'Tu cara me suena' replica los vestidos, te caracterizan... es moda, ¡es arte!

¿Y a qué artistas te gustaría imitar?

Pues mira, cuando me rapo la cabeza y voy con la barbita la gente me dice que me parezco a Maluma. ¡Pero podría imitar incluso a Jennifer López! (Risas).

Volviendo a 'Maestros de la costura', ¿qué es lo mejor y lo peor de la experiencia?

Lo mejor de todo, en realidad, es el cariño de la gente. Los cientos de mensajes de cariño que me llevo. Cada lunes triplicaba en seguidores a los compañeros. Señoras de 80 años me mandaban carteles como ganador, niñas de 14 años con fotos de su máquina de coser que me decían que les había inspirado.

La última fue una mujer con cáncer que me mandó un mensaje diciendo que cuando me veía se le quitaban los dolores. Con ella he seguido hablando.

Y es que el dinero, la fama... todo se va rápido pero lo que queda para siempre es el cariño de la gente.

¿Con quién te sigues hablando del programa?

Con la mayoría aunque con el que más es con Fran. Tenemos un grupo de whatsapp con todos los compañeros y después otro con los de las tres ediciones. Aunque no están todos, pero muchos sí.

También seguimos hablando con los jueces y con Raquel Sánchez Silva. Caprile vino a Tenerife hace un mes y nos tomamos algo.

Y ahora, ¿cómo quieres enfocar tu carrera?

Mi meta ahora es invertir el dinero en vivir en Madrid y estudiar el Máster de diseño. Quiero formarme y empaparme. Trabajar y seguir vistiendo a las Azúcar Moreno, ahora también me lo ha pedido Merche e incluso seguir vistiendo a Paris Hilton.

Así que sacaré alguna línea de sudaderas pero quiero seguir vistiendo a cantantes y demás para moverme en ese círculo hasta notar que estoy preparado para lanzar mi colección.

¿Cómo lograste vestir a Paris Hilton?

Ella me siguió por Instagram, a mi cuenta personal. Empezó a darle likes y comentar algunas fotos y me pidió ser su estilista. Le mandé varios vestidos y se los puso todos. ¡Mi padre dice que tengo la estrella pegada en el culo!

Para acabar, ¿qué música suena en tu casa?

Escucho muchos tipos de música. Me gusta mucho Billie Eilish, Pablo Alborán, Carlos Rivera... y me gusta escuchar música tranquila, que me relaje y que las pueda cantar.

Y, por cierto, ¡LOS40 los escucho siempre al hacer gimnasia! (risas)