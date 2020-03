Promoción en tiempos de coronavirus: así la viven los protas de ‘La Casa de Papel’

Definitivamente, el coronavirus está cambiando la forma de hacer las cosas. Y no solo en lo personal, también en lo profesional. En mi caso, las entrevistas se han convertido en toda una aventura. Las telefónicas siempre han sido recurrentes en este oficio, pero nunca me había imaginado que iba a colarme en las casas de algunos actores para hacer lo que David Broncano llama la promosió.

El próximo viernes 3 de abril se estrena en todo el mundo La Casa de Papel: Parte 4, una de las series más esperadas del año. En circunstancias normales, Netflix hubiera empapelado las principales ciudades españolas con las caras de los atracadores. También hubiese organizando un evento de prensa en algún hotel de la capital para que los periodistas pudiésemos charlar con estos protagonistas. Sin embargo, el COVID-19 ha trastocado todas nuestras rutinas. Es por eso que el gigante del streaming pensó que si todas las familias y amigos podían hacer quedadas por videollamada, ¿por qué no hacer lo mismo entre los protagonistas de La Casa de Papel y los periodistas?

En mi caso, abrí las puertas de mi casa (de forma metafórica, claro) a tres de los rostros principales de La Casa de Papel: Álvaro Morte (El Profesor), Alba Flores (Nairobi) y Jaime Lorente (Denver). Para ellos también era raro vernos las caras por una cámara, aunque algunos casi que lo prefieren así.

"Yo quiero hacer todas las promociones así", me dijo Alba Flores, entre risas. "A mí no me gusta mucho hacer promoción, así estoy muchísimo más cómoda". Jaime Lorente, en cambio, echa de menos los junkets y las mesas redondas. "Ojalá la promoción pudiera ser como siempre, porque eso significaría que está todo bien", me exlicó en nuestra conversación a cuatro bandas. "Esta promoción me está dando la vida porque me está sacando de mi rutina diaria, que es la de salvar el tiempo y rellenarlo como se puede".

Álvaro Morte, además, quiso mostrar su apoyo a Netflix por haber tomado la decisión de hacer la promoción de esta manera y en estas circunstancias: "Es una decisión muy responsable por parte de Netflix. Es lo que toca".

"Estoy muy orgullosa de cómo el pueblo está salvando al pueblo"

También se pronunciaron sobre la crisis del coronavirus que estamos viviendo todos, porque aunque están a punto de saborear un nuevo éxito con el estreno de la nueva temporada de LCDP, los actores son totalmente conscientes de la gravedad de la situación.

"Que duro que tantas personas estén muriendo por este virus, que duro con lo que están teniendo que lidiar muchas familias…hay un ambiente de mucha dureza", dijo la actriz encargada de interpretar a la explosiva Nairobi. "Me siento una privilegiada de poder estar en mi casa y que ese sea el mayor de mis males. De aquí saldremos fortalecidos y aprendiendo. Y también estoy muy orgullosa de los sanitarios, de la gente que trabaja todos los días. Estoy muy orgullosa de como el pueblo está salvando al pueblo".

"Estoy muy orgulloso de cómo la sociedad está intentando ser responsable, intentando dar ejemplo, darle la importancia que merece a situación como esta", coincidió Jaime con su compañera. "Ahora toca esperar que todo termine lo antes posible y salgamos de esta juntos".

"Tenemos una oportunidad de aprendizaje muy importante, ya que está sucediendo todo esto tan terrible, que menos de sacar algo bueno. Y eso bueno es poder aprender a convertirnos en una sociedad mejor que maneje mejor las cosas y que tengamos más claro qué cosas son las importantes en al vida", añadió Morte.

Pero esto no es lo único de lo que hablé con los protagonistas de La Casa de Papel en nuestro encuentro por Skype. Muy atentos, porque en los próximos días os cuento todo lo que me dijeron sobre los nuevos capítulos, la evolución de sus personajes y el futuro más inmediato de la serie.