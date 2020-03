Luca Guadagnino revela el título y el reparto de la secuela de ‘Call Me By Your Name’

Luca Guadagnino nos acaba de dar la noticia del día: habrá segunda parte de Call Me By Your Name y Armie Hammer (Oliver) y Timotheé Chalamet (Elio) estarán en la película.

Así lo ha confirmado el director durante una entrevista con el diario italiano La Repubblica, donde ha confesado que está deseando recuperar a los personajes de Call Me By Your Name y que todo el elenco volverá para la continuación de la historia:

"Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Esther Garrel y el resto de actores... Todos estarán en la nueva película", ha confirmado. Es decir, que además de a Elio y Oliver veremos al padre de Elio, el señor Perlman (Stuhlbarg), y a Marzia (Garrel), su primer encontronazo erótico.

La secuela se titulará Find Me (Encuéntrame en español) y se inspirará, como la primera, en la novela de André Aciman. El escritor estrenó esta segunda parte en 2019, por lo que la trama girará en torno a los hechos allí descritos: Elio se ha convertido en un famoso pianista y su padre, que ahora está divorciado, irá a buscarlo en un viaje de Florencia a Roma.

Mientras tanto Oliver es un prestigioso profesor en Nueva Inglaterra que duda sobre si volver a Europa y reencontrarse con Elio, quien tras un encuentro amoroso fortuito se ha trasladado a vivir a París.

A pesar de estar basada directamente en la novela de Aciman, Call Me By Your Name fue escrita por el prestigioso guionista y director James Ivory, quien se llevó un Óscar a mejor guion adaptado por el libreto. Además, la película estuvo nominada a otras tres estatuillas: mejor actor principal (Chalamet), banda sonora (Sufjan Stevens) y mejor película.

La película se convirtió en un icono LGTBIQ y un ejemplo de acercamiento necesario a la complejidad de la temática homosexual. Guadagnino buscaba normalizar una condición sexual que para algunos sigue siendo –tristemente– un tabú, todo a través del complejo retrato del desarrollo de la sexualidad en la adolescencia.