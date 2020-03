La divertida parodia de 'Bohemian Rhapsody' de Queen sobre el coronavirus

Ahora que hemos visto a Brian May enseñando a tocar el solo de Bohemian Rhapsody desde su confinamiento, sseguramente muchos habrán vuelto a tener muy presente la canción de Queen. Probablemente se lo que le ha pasado al creador de Coronavirus Rhapsody, la nueva versión con la que está triunfando en internet.

En medio de esta clima de tensión y preocupación, el comediante estadounidende Dana Jay Bein, alérgico, estornudó en su apartamento. En ese mismo momento aparecieron en su cabeza las dos primeras íneas de Bohemian Rhapsody, probablemente la canción más conocida y celebrada de Queen: Is this the real life?/Or is this just fantasy? (¿Es esta la vida real?/¿O es solo fantasía?).

Con un poco de ingenio, rápidamente cambió la letra de estos versos, preocupado por la posibilidad de haberse contagiado del virus. Is this a sore throat?/Or is this just allergies? (¿Es esto un dolor de garganta? / ¿O son solo alergias?). En poco más de diez minutos, Bein compuso una letra divertida e inteligente sobre el coronavirus que se ha vuelto viral y ha dado la vuelta a Internet. “Se me encendió una bombilla en la cabeza y me senté y escribí toda la parodia. Estoy asombrado de lo rápido que sucedió y cada vez más asombrado de lo rápido que despegó", cuenta el comediante en una entrevista.

I've lost my mind.



I wrote Coronavirus Rhapsody:



Is this a sore throat?

Is this just allergies?

Caught in a lockdown

No escape from reality. — Dana Jay Bein (#DJB) #CoronavirusRhapsody (@danajaybein) March 18, 2020

Bein escribió y tuiteó la letra el mismo día, pidiendo a alguien que pusiera sus palabras en la música. No tuvo que esperar mucho.El comediante unió sus letras al talento del youtuber Adrian Grimes para sacar adelante la versión cantada del tema.

Coronavirus Rhapsody

Han recibido críticas que los tachan de insensibles, pero ellos quieren dejar claro que siempre hay que mantener el humor, y más en estos casos. "Espero que incluso en esas circunstancias, en caso de que ocurran, aún pueda mantener el sentido del humor. Y muchos comentarios de personas ya afectadas por el coronavirus me han dicho cuánto aprecian esto. Les agradezco su comprensión en estos tiempos sin precedentes", ha asegudaro el youtuber en las redes sociales.