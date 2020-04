Chenoa se corta el pelo y la lía: “Me he pegado un buen trasquilón”

Estamos seguros/as de que Chenoa no ha sido la única que se ha atrevido con las tijeras en estos tiempos de cuarentena. Y es que permanecer confinados en casa abre nuestras mentes, dispara la imaginación y nos da ganas de jugar con nuestras melenas. ¿No es así?

Y claro, nuestros artistas favoritos no iban a ser menos. Chenoa ha sido una de las víctimas de su aburrimiento, y es que hace unos días se atrevió a cambiarse de look con sus propias manos. Pero no todo fue como ella esperaba.

Quiso compartir este momento con sus seguidores a través de un directo en su cuenta de Instagram, donde la cantante aparecía con tijera en mano y frente a un espejo mientras se cortaba unos mechones de pelo de tamaños considerables. Cuando se dio cuenta de cómo estaba quedando el resultado, lo confesó: no había sido muy buena idea.

"No os cortéis el pelo en casa" y "Me he pegado un buen trasquilón" son las palabras que pronunció y con las que dejó claro su arrepentimiento. No te preocupes, Laura. ¡El pelo crece!

Laura, popularmente conocida como Chenoa, vive el confinamiento con positividad y una sonrisa de oreja a oreja. Así lo ha demostrado en las publicaciones que ha compartido en sus redes soicales, inundadas por los mensajes de esperanza y el #PeloEncrespaoChallenge. Sí, has leído bien. Un reto a través del cual anima a sus seguidores a compartir selfies luciendo su melena natural y encrespada. ¡Sin prejuicios!

Y tú, ¿cómo estás llevando la 40tena?