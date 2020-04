¿Cuánto dinero ganó la agencia de BTS en 2019?

Si cuentas con el talento de BTS, el de TXT y el de GFRIEND entre tus fichados, el éxito de tu negocio está más que asegurado. Y así ha sido. La agencia de estos populares grupos de K-Pop ha hecho público su nivel de ingresos y ganancias en 2019, y pone los dientes largos a cualquiera que los lea.

En un informe publicado en su página web, y según las palabras recogidas por Soompi, Big Hit Entertainment obtuvo 587,2 mil millones de wones (436 millones de euros) en ingresos durante el año 2019, mientras que ganaron en ventas un total de 98,7 mil millones, que se traduce en 73 millones de euros. Esto quiere decir que, en comparación con el 2018, sus ingresos y ganancias por ventas han aumentado un 95 y 24%. No está nada mal, ¿verdad?

No es de extrañar que hayan alcanzado dicha cifra, pues el 2019 les ha traído el lanzamiento de Map Of The Soul: Persona de BTS, el debut de TXT y la adquisición de Source Music, que representa a GFRIEND. "En el 2019, Big Hit avanzó su estructura corporativa mediante el establecimiento de un sistema de agencias múltiples y al mismo tiempo, mantuvo altas tasas de crecimiento y acumuló ingresos sustanciales. Si bien BTS muestra resultados que un artista nacional nunca antes había visto, el crecimiento de TXT y GFRIEND y nuestra sólida cartera de aprendices son seguros", señala un representante de la agencia.

Hemos de recordar que el anterior álbum de BTS, Persona, vendió un total de 3,7 millones de copias, mientras que el álbum debut de TXT, registra 6 millones de ventas. Unas escandalosas cifras que justifican el aumento de las ganancias de su propia agencia.

Big Hit Entertainment consigue así consolidarse como una de las empresas a destacar en Corea del Sur. Desde su fundación en 2005, y con proyectos enfocados a un nivel internacional, consigue expandir su éxito a un mayor número de territorios. Y, qué mejor que hacerlo con la música.