Gisela confiesa su claustrofobia y sus compañeras de ‘Operación Triunfo’ le mandan ánimos

Llevamos ya muchos días encerrados en casa y el paso del tiempo y la incertidumbre que hay sobre todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder empieza a pasar factura. Esta situación inédita acabará pasando factura tanto física como psicológicamente y lo que hay que intentar es tener la máxima fuerza posible para afrontarlo.

Pero, como es lógico, de vez en cuando hay momentos de bajón. Gisela, que hace unas semanas estaba viviendo su sueño de cantar en los Oscar, ahora está encerrada en casa como el resto. Quién se lo iba a decir cuando paseaba completamente emocionada por Los Ángeles. Ella es de las que no duda en confesar que tiene sus momentos malos.

“Ayer tuve un poco de claustrofobia con toda esta situación... miedo a salir a la calle, estar en casa está bien, pero a veces agobia un poco... no pasa nada es normal, es humano... hoy me siento mejor...”, empezaba relatando.

Pero que nadie se preocupe que fue algo pasajero. No estamos acostumbrados a estar tanto tiempo en casa y hay que aprender a lidiar con ello. “Parece una tontería pero que importante es que nos de la luz del sol... he podido recargar un poco mi batería interna... centrarse en lo que tengáis de positivo es nuestras vidas y no pensar más... “, añadía.

En seguida ha recibido mensajes de apoyo, entre ellos los de sus compañeras de Operación Triunfo. “Preciosa 😍”, compartía Natalia. “😍uauuuu belleza”, añadía Chenoa. Y es que junto a sus palabras publicaba una foto en la que predominaba su yo más natural.

Desde su club de fans también le mandaban muchos ánimos: “A disfrutar de esos rayitos de sol!!!! Y a recargarse de energía positiva!!! Ya queda un día menos!!! 💪🏻💪🏻💪🏻💜💜 te mandamos toda nuestra energía positiva y nuestro amor!!!”.

Y es que momentos de bajón los pasamos todos. Pero lo importante es estar ahí y levantarse. “Aunque no salgamos de casa hay que ponerse los zapatos de tacón... lo que quiero decir es que hay que sacar fuerzas de donde quizá no las haya, hay que encontrar, dentro de lo que se pueda, la energía y la positividad y sobre todo las ganas de continuar... el miedo es muy poderoso... yo lo sé, lo vivo... no pasa nada por tener miedo... lo que quiero intentar es que no me paralice... vamos a ponernos los tacones!”, reflexionaba ella misma hace unos días.

Y en eso consiste este encierro, en ir superando esos miedos e ir sacando lo positivo.