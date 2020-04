Don Patricio se queda sin papel higiénico y comparte en ‘La Resistencia’ cuál es la solución que ha encontrado

El teatro vacío salvo por algunos contados miembros del equipo de La Resistencia que cada noche siguen conectando con sus invitados de manera virtual. En esta ocasión, les ha tocado a Locoplaya: Don Patricio, Bejo y Uge. El primero desde Granada y los otros dos, desde Madrid.

Tras hablar de cuál es la situación del virus en El Hierro, de donde son ellos, Uge confesó que “creo que lo tuve, no estoy seguro, pero yo creo que tuve la mierda esa. Estuve hecho polvo tres o cuatro días, con subidas de fiebre chunguísimas, luego me bajaba otra vez, la garganta tenía dos pelotas que parecían dos pelotas de ping pong. Yo llamé y me dijeron que me llamarían y nunca me llamaron. No sé si lo tuve o no. Yo para darme las pintas digo que lo tuve, para vacilar un poquito. Nunca sabré a ciencia cierta si lo tuve, o no, pero yo espero que sí”.

Según Bejo, en El Hierro se han detectado tres casos de coronavirus y no ninguno es el de Candela Peña, colaboradora del programa que se ha quedado allí encerrada porque le ha pillado la cuarentena grabando una serie en la isla.

Un poco tarde, pero Don Patricio acabó conectándose a la conversación y confesó que se ha quedado sin papel higiénico. Debe ser de los pocos españoles que no fue al supermercado a terminar con las existencias. Eso sí, reconoce que no hay problema porque puede recurrir al bidé. Cuando Broncano le preguntó cómo ponía el agua del bidé, aseguró que “templadilla, y de paso aprovecho y masajeo”.

Como bien apuntó Uge, “el bidé es el jacuzzi de los traperos”. Si es que las abuelas saben de esto. Por cierto, que el nuevo rubio peliteñido ha asegurado que “me estoy aburriendo tanto que también me he animado a hacer música solo, que nunca me había adentrado en ese terreno. Tengo algún proyectito por ahí, todavía nada serio, algo sucio que me he estado grabando aquí”.

Puede que esta cuarentena nos deje un nuevo artista. Los tres están aprovechando este encierro para darle uso al home estudio.