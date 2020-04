Sebastián Yatra responde si va a agrandar la familia con Tini

Sebastián Yatra y Tini se han convertido en una de las parejas favoritas del mundo del pop. El colombiano y la argentina, que hicieron pública su relación hace un año, han acaparado los focos de las cámaras de los paparazzi desde entonces. Lejos de esconderse, los chicos han querido compartir con sus seguidores y seguidoras algunos de los momentos que pasan juntos. Además, han lanzado dos temas juntos: Oye y Quiero volver. Y es que la pareja unida, ¡jamás será vencida!

Ambos artistas, a pesar de estar en plena cuarentena, han estrenado singles. Él lo ha hecho junto a Ricky Martin con Falta Amor; ella, junto a Ovy On The Drums con Ya no me llames. Por desgracia, debido a la situación actual que estamos viviendo, los artistas no han podido celebrarlo juntos. Eso sí, se han apoyado a través de las redes sociales.

Pues bien, este miércoles 1 de abril, hemos hablado a través de Instagram Live con Sebastián Yatra. El joven ha sido uno de nuestros últimos invitados de #YoMeQuedoEnCasaConLOS40 y nos ha contado de todo: desde que está preparando una nueva versión en inglés de Falta Amor hasta que tiene un tema escrito con su amigo Pablo López.

Yatra también ha confesado que Ya no me llames, de su pareja, es uno de los temas que más le han gustado en lo que va de año: “Desde que lo escuché es uno de mis temas favoritos”. Además, en la entrevista, cuando le hemos preguntado sobre qué sintió al ver a Tini vestida de novia para el vídeo ha respondido con las siguientes palabras, entre risas: “Está bien. Lo que ella hace está muy bien”.

Pero las preguntas sobre Tini no se han acabado ahí y es que sus fans quieren saber todos los detalles sobre su relación. De hecho, una de las preguntas que han dejado a través del directo y que ha contestado ha sido sobre si tienen pensado agrandar la familia. Y sí, Yatra ha contestado de una manera muy divertida: “¿Con un perro o algo así? Ya tenemos a Aureliano…”.

Para aquellos y aquellas que no lo sepan, Aureliano es uno de los perritos que tiene el cantante de Traicionera en casa. ¡Ains, cómo nos gusta un salseo!