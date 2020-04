J Balvin opina sobre el videoclip de ‘Yo Perreo Sola’, el nuevo hit de Bad Bunny

El latino gang llegó a nuestras vidas para quedarse. Artistas de la talla de J Balvin y Bad Bunny han conquistado, no solo nuestros oídos, sino también las listas de éxitos internacionales. Prueba de ello es el lanzamiento de Yo Perreo Sola, el hit del puertorriqueño con el que ha apoyado el movimiento feminista y ha denunciado la muerte de Alexa, una drag asesinada de manera injustificada.

Este nuevo proyecto de Bad Bunny ha llegado a ojos de sus compañeros, entre ellos, los de su amigo J Balvin. En una entrevista con ETOnline, ha confesado en exclusiva su opinión acerca del proyecto audiovisual de este tema, y hemos de decir que de su boca solo han salido bonitas palabras.

"Me impresionó en el buen sentido. Me hace feliz porque necesitamos diversidad. Necesitamos abrir nuestras mentes y elevar nuestra consciencia. Y respetar y ser tolerante con la sexualidad. Es increíble", señala el colombiano. "Creo que era realmente necesario. Lo amo y no tiene nada de malo. Es genial", añade.

Aunque eso no es todo lo que tuvo que objetar sobre el intérprete de YHLQMDLG. Jose admite que disfruta de "cada éxito de su hermano pequeño". "Yo era el único loco en la industria antes de que él llegase. Así que me hace feliz que ahora seamos dos locos", señala entre risas.

No hay nada más bonito que ver a dos referentes musicales apoyar sus proyectos públicamente. Y es que, aunque aún no hayamos escuchado ni leído a Bad Bunny hablar sobre Colores, el nuevo álbum de su amigo, estamos seguros de que ha añadido más de una canción a su playlist de canciones favoritas. Y no solo eso, sino que le habrá dedicado unas bonitas palabras en su ámbito más privado.

Y tú, ¿recuerdas cuál fue tu primera reacción tras ver el videoclip de Yo Perreo Sola? ¿Y después de escuchar Colores?