Juan Salazar (Los Chunguitos) es ingresado por Coronavirus

Los Chunguitos son uno de los grupos más queridos de nuestro país. Los hermanos Salazar llevan años compartiendo su música con nosotros. Además, se han convertido en rostros muy conocidos también en la televisión. De hecho, han participado en programas como MasterChef Celebrity o Gran Hermano VIP.

Pues bien, este miércoles 2 de abril, han comunicado que Juan Salazar, de 65 años, está hospitalizado por coronavirus. Ha sido su hermana Toñi Salazar, integrante de Azúcar Moreno, quien lo ha confirmado en la revista Semana. Toñi también ha comunicado que no sabe mucho más.

“El susto ha sido tremendo, porque tampoco tenemos contacto directo con el equipo médico, así que todo lo que sabemos es a través de mi sobrina. A través de ella sabemos de él, que parece ser que está bien, pero claro es que no sabemos mucho más…”, ha contado la cantante a la publicación.

Además, Toñi ha expresado su preocupación, sobre todo, al no tener contacto directo con su hermano: “Si estas en casa y encerrada pero sabiendo que todos los tuyos están bien, pues no pasa nada, pero sabiendo que un familiar tuyo está en el hospital y no tienes contacto con él pues es el doble de preocupación. Pero bueno, confiamos en que todo salga bien”.

En estos momentos, toda la familia Salazar está unida a través de las redes sociales, tal y como informa la artista: “Tenemos un chat y a las once de la noche nos ponemos a rezar y a esperar que todo salga todo bien”.

Desde LOS40, le enviamos toda la fuerza del mundo a Juan. Seguro que pronto está cantando de nuevo Me quedo contigo junto a su hermano.