Cristina Pedroche se despide de su abuela por Instagram al no poder hacerlo en persona

Cristina Pedroche ha compartido con sus dos millones de seguidores y seguidoras de Instagram una triste noticia familiar: el fallecimiento de su abuela. La colaboradora de Zapeando, a la que estamos acostumbrados a ver siempre con una sonrisa en la cara, ha compartido la noticia con sus dos millones de seguidores y seguidoras de Instagram.

Junto la imagen de un corazón formado por varias mariposas blancas sobre un fondo negro, la vallecana ha relatado que está pasando unos de los días más horribles de su vida: “Están siendo días muy duros. Días horribles. Parecen sacados de una pesadilla de la que, no solo quiero, sino que necesito despertar. Están falleciendo muchas personas (no solo a causa del virus) y no nos dejan despedirnos de ellos. No nos dejan estar con nuestros familiares, no nos dejan velarles”.

La presentadora ha informado así que no ha podido despedirse en condiciones de su abuela Dominga: “Sé que la causa por la que todos estamos luchando es más importante y por eso no salgo de casa, por eso no voy a darle un último beso a mi abuela Dominga”.

Pedroche, asegura que en cuanto salga irá a darle un abrazo a sus familiares: “A ellos ya se lo daré cuando podamos volver a salir. A tu abuela, ya no podré, pero sé que estarás con tu hermanita”.

Para terminar, Cristina ha enviado ánimos a todas las personas que están en esta misma situación que ella: “Muchísimo ánimo a todos los familiares que estáis pasando por esta situación de no poder despediros de vuestros seres queridos. No estáis solos. Estamos todos juntos”.