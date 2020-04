Alba Flores avisa: “‘La Casa de Papel’ perdería interés si los personajes fueran inmortales”

A La Resistencia de La Casa de Papel, la muerte les pasa casi siempre de lado. Los atracadores más famosos de Netflix solo tuvieron que lidiar con dos bajas en la Fábrica de Moneda y Timbre: la de Moscú (Paco Tous) y la de Berlín (Pedro Alonso). Sin embargo, robar en el mismísimo Banco de España es otra historia y así lo pudimos comprobar al final de la tercera temporada con Nairobi, uno de los personajes con mayor éxito entre los fans, dando sus últimos suspiros.

Tráiler oficial de 'La Casa de Papel: Parte 4'

Este viernes 3 de abril se estrena en todo el mundo La Casa de Papel: Parte 4 y muchos son los que están temiendo por la vida de sus personajes favoritos, unos personajes que, quizás, esta vez no tengan tanta suerte en su misión contra el sistema. En el caso de Nairobi, Alba Flores reconoce en LOS40 que le ha costado sostener esa tensión que dejó la tercera temporada.

"Me ha exigido estar con cara de poker todo el día y sin poder decir nada, y así sigo", explica la actriz. "Nairobi es un personaje muy querido y eso siempre anima. Me hace ilusión que a la gente le guste ver las aventures de Nairobi y la vaya a echar de menos si al final desaparece…".

No quiere hacer ningún spoiler y evita decir nada que tenga que ver con el futuro de su personaje en La Casa de Papel. Sin embargo, Alba Flores sí que avisa a los seguidores de la serie que se preparen para lo que está por venir. Y es que la actriz asegura que es imposible mantener la verosimilitud de la historia sin todos tienen un final feliz. "No hay manera de alargar una serie tanto tiempo sin tomar riesgos", afirma. "La serie perdería credibilidad e interés si todos los personajes fueran inmortales. No sé quién compraría eso".

Claramente, Alba Flores está diciendo que La Resistencia no saldrá de esta sin heridas. Ahora bien, ¿qué integrante de la banda morirá en la cuarta temporada de La Casa de Papel?