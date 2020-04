Nostalgia 'dosmilera': Todo lo que echamos de menos de los 2000

Los felices años 20, el old Hollywood de los 40 y 50, el movimiento hippy de los 60 y 70, las movidas de los 80, el grunge y las top models de los 90… Cada década ha marcado en cierta medida nuestra historia, pero… ¿qué pasa con los 2000? Esa época tan infravalorada, pero que nos ha dado tanto. Paris Hilton, hello? Si eres millennial como yo, en los últimos años habrás notado una clara nostalgia dosmilera.

¿Los indicios? Has empezado a seguir a cuentas como @2000sjournals, @2000sanxiety, @2000sgal o @2000s.era; te estás preguntando cuándo se va a emitir el remake de Lizzie McGuire y todos los días das las gracias al cielo por que Disney+ haya llegado a tu vida. No hay duda de que somos fervientes admiradores de los 2000 y toda la cultura pop que representa, y por eso hemos querido hacer una lista de aquellas cosas que echamos de menos de esta gran era.

Think in pink

Si te preguntaran qué color definiría los 2000 —sobre todo los early 2000— no tardarías ni un segundo en responder. ¡El rosa, señores y señoras! ¡El rosa! Un color que tiñó por completo esta época de nuestras vidas y que, claramente, se lo debemos a Paris Hilton, diva incondicional, pero también a personajes ficticios, pero igual de legendarios como Sharpay Evans (High School Musical) o Elle Woods (Una rubia muy legal). Una devoción cromática que se puede resumir en una frase mítica de Chicas malas (2004): "Los miércoles vamos de rosa". Película de culto de una generación como Clueless lo fue en los 90.

Los chándals rosa de terciopelo de Juicy Couture, las faldas tableadas de cintura baja, las camisetas con mensaje, las boinas, los móviles de tapa con cristales incrustados… Todo, pero absolutamente todo en rosa era mejor. En esos años, lo de “ver la vida de color de rosa” se vivía de manera literal.

Fue la época dorada de Disney Channel

Lo siento por las nuevas generaciones —so sorry, centennials!—, pero Disney no ha vuelto a vivir algo cómo lo ocurrido en la década de los 2000. Lizzie McGuire, Raven, The Cheetah Girls, High School Musical, Camp Rock, Hannah Montana, Los magos de Waverly Place, Hotel, dulce hotel… ¿Paro ya? Nunca tantas estrellas salieron de un mismo lugar. Y mira que Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake y Ryan Gosling salieron de Mickey Mouse Club.

No solo nos ha dado cantantes como Selena Gomez, Miley Cyrus o Demi Lovato, sino también películas y series que todavía no hemos superado. Y si no que se lo digan a todos los que siguieron el reencuentro virtual entre Miley Cyrus y Emily Osment, el revival de We're all in this together gracias a Ashley Tisdale y el resto del reparto de HSM o el reciente estreno de High School Musical: The Musical, The series.

The Simple life, el reality de los realities

Paris Hilton y Nicole Richie crearon a Kim Kardashian. Es una verdad como un templo, y si no que venga alguien aquí y me lo rebata. Durante cinco temporadas, las mejores amigas de América —actualmente examigas, un hecho que nunca superaremos como que Taylor Swift dejara de cocinar galletas con Karlie Kloss— nos dieron grandes momentos y algunas de las mejores frases vistas en televisión. Ver cómo dos pijas se enfrentan a una vida sin comodidades siempre es divertido. Está claro, que Kim aprendió muy bien de sus amigas y poco después lanzó con su familia Keeping Up with the Kardashians. Un reality show que nos sigue acompañando con sus 17 temporadas. Nunca una cinta porno casera fue tan lucrativa.

Los dramas adolescentes que marcaron nuestra vida

Si los nacidos en los 80 tuvieron Sensación de vivir, nosotros tuvimos The O.C. (2003) y Gossip Girl (2007). No está mal, ¿no? Todas hemos querido tener una amistad como la de Summer Roberts y Marissa Cooper, que un tímido y adorable Seth Cohen nos declare su amor delante de todo el instituto o reformar a un malote como Ryan Atwood.

Y cuando creíamos que nunca superaríamos la pérdida de estos cuatro, vino la reina cotilla y nos tiró un salvavidas —o más de uno—. Blair Waldorf, Serena Van der Woodsen, Chuck Bass, Nate Archibald y hasta el soso de Dan Humphrey llegaron para salvarnos. Y ya lo que nos acabó de rematar fue el crossover en la vida real entre Leighton Meester (Blair) y Adam Brody (Seth) que, por cierto, esperan su segundo hijo. Congrats!

Divas eternas

Lady Gaga, Rihanna y Beyoncé como solista, tras su paso por Destiny’s Child, son las tres grandes divas que nos han dado los 2000. Se sumaban así a otras pedazo de artistas que surgieron años antes como Britney Spears, Jennifer Lopez o Christina Aguilera. Who run the world?

Vampiros everywhere

En Entrevista con el vampiro (1996), Tom Cruise, Brad Pitt y Kirsten Dunst consiguieron que todos quisiéramos ser vampiros. Bellos, inmortales, inalcanzables. Después llegaron Ángel y Spike en Buffy, cazavampiros (1997), que también ayudaron. Poco a poco esa idea se fue fraguando a fuego lento hasta que llegó Edward Cullen y nos acabó de convencer. Y no sólo queríamos ser uno de ellos, sino enamorarnos de ellos. Primero, fue Crepúsculo y un año después Crónicas vampíricas con Ian Somerhalder, icono sexual y rebelde por antonomasia. Y como pasa siempre, una moda que podría haber sido pasajera se fue estirando y estirando hasta empezar con spin-offs, secuelas y copias con brujas, hombres lobo y cualquier personaje con poderes que pudiera aparecer sin camiseta. No me estoy quejando que conste.

Best Friends Forever

Taylor Swift no inventó los squads de amigas celebs, fue Paris Hilton. Como muchas otras cosas que le debemos a esta gran mujer. En esta época los paparazzi seguían a Paris y Nicky Hilton, Nicole Richie, Lindsay Lohan, Britney Spears y Avril Lavigne. ¿Y quién les juzga? Fiestas nocturnas en reservados, bailes y perreos sobre cualquier tarima que se cruzara en su camino, salidas del coche sin ropa interior o fichas policiales. ¡Ay, si hubiera existido Instagram por aquel entonces!

Evidentemente no hemos podido incluir TODO lo que echamos en falta de los 2000, ¿y tú? ¿Qué añoras de esta gran etapa?