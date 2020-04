Aitana, Shakira y Pablo Alborán, entre los planes de Reik

Llevan más de tres lustros encima de los escenarios emocionando con sus canciones, transmitiendo con cada nota y haciéndonos bailar. Hablamos del grupo mexicano Reik, quienes se mueven como pez en el agua tanto en una bonita balada como en un reguetón movido. Y es que Jesús, Julio y Bibi tienen la música en sus venas. Ni si quiera la cuarentena les ha quitado las ganas de cantar. ¡Al revés! Ahora, más que nunca hay que apoyar con el arte.

De hecho, este viernes lanzan rémix de Yo No Sé, un tema de Mati Gómez al que se han sumado junto a Nicki Jam. Además, se encuentran triunfando con la balada que lanzaron hace un mes junto a Camilo y Farruko, Si me dices que sí, y que ya suma casi 40 millones de reproducciones en Youtube.

Para hablar sobre estas dos canciones, Jesús, el cantante del grupo, nos abre desde su casa de Nueva York la cámara delantera de su móvil en el último #YoMeQuedoEnCasaConLOS40. Al otro lado del móvil, nuestro querido Óscar Martínez le formula las preguntas de sus seguidores y seguidoras.

Lleva tres semanas encerrado, aunque en la ciudad que nunca duérmela cuarentena haya empezado más tarde: “Los que vivimos aquí, al principio nos lo tomamos a la ligera. Yo llevo tres semanas encerrado y estoy intentando mantener la calma, leyendo mucho y componiendo”.

De manera distinta lo están pasando sus compañeros Bibi y Julio, tal y como nos ha comentado en la entrevista: “Ellos tienen hijos y están todo el rato haciendo cosas. El otro día me dijo Bibi que no se sentó en ningún momento. Yo tengo mi casa en absoluto silencio”. Eso sí, tiene sus ventajitas, y es que Jesús ha aprovechado para retomar la lectura y ya ha devorado dos novelas.

Aunque el grupo lleva varios años deleitándonos con su música, en estos últimos ha sido cuando han pegado el verdadero pelotazo, convirtiéndose en un nombre recurrente en la lista de éxitos. ¿La clave, según Jesús? La constancia escribiendo: “Los artistas que nos quedamos por mucho tiempo tenemos como etapas. Nosotros siempre hemos estado escribiendo y componiendo. La gente antes se iba un año a escribir un disco y luego giraba durante otros dos. Nosotros estamos preparados para lo que estamos viviendo ahora mismo, escribiendo siempre.”

Lejos de parar, los chicos de Reik lanzan tema este viernes 3 de abril. Se trata de Yo no sé, un rémix de Mati Gómez que cantan junto a Nicki Jam: “Nos invitaron a formar parte de todo. Es súper cool. Todas las colaboraciones me tienen muy contento porque es una forma de salir de nuestra área de confort”. Eso sí, Jesús asegura que no es nada fácil gestionarlas, sobre todo por el tema de agendas: “Hay que estar moviéndose mucho para grabar los vídeos, hacer las entrevistas y presentar canciones”. Aún así, los chicos son todo unos expertos en este ámbito y han sacado canciones con Maluma, Sebastián Yatra, Cali y el Dandee, DVICIO o Manuel Turizo, entre otros.

Aitana, Pablo Alborán y Shakira, ¿posibles colaboraciones?

Y hablando de colaboraciones, Óscar ha querido saber para cuándo una con alguna mujer, y es que los fans del grupo llevan tiempo pidiéndolo: “Nos hacen falta muchas colaboraciones con mujeres. Hemos tenido la mala suerte de que cada vez que lo hemos intentando ha salido mal por falta de logística. Tenemos muchas cosas pensadas con artistas femeninas y alguna a medio cocinar”.

Óscar ha querido ir más allá y le ha preguntado si alguna vez han pensado en Shakira para alguna canción a lo que Jesús ha contestado lo siguiente: “Aunque no la conocemos personalmente, nos morimos de ganas de trabajar con ella. Tenemos una cosa que le hemos enviado”.

Parece que una colaboración con Aitana podría ser más probable. ¿La razón? Cuando Óscar le ha preguntado sobre si estarían dispuestos a colaborar le ha salido una sonrisa: “La amamos sin control. La vimos aparecer y tenemos algo que está ahí. No sé si debo decir estas cosas”. Esto nos huele a nuevo hit…

Otro de los planes que tienen los chicos es ver si consiguen hacer un temita con Pablo Alborán. Vamos, que Reik está dispuesto a colaborar con todos los artistas de habla hispana, ¡y nos encanta la iniciativa! “Tenemos un par de canciones para enviarle a Pablo Alborán. Me encanta desde que lo conocí”.

Jesús contesta a Yatra

Ha llegado el momento de contestar a la pregunta encadenada que dejó Sebastián Yatra el pasado miércoles a los chicos de Reik: ¿Habéis tenido más que palabras con alguna fan? “A ver qué dice ese cabroncillo”, ha dicho entre risas Jesús antes de contestar la cuestión que ha planteado su amigo. “Siento que no, no me quiero hacer el mojigato, pero no me acuerdo de ninguna estancia”, ha terminado respondiendo.

Otra de las cosas que nos ha confesado Jesús es que, aunque todavía no se ha animado a raparse como otros artistas (aunque se le pasó por la cabeza el otro día con unos tequilas), sí que quiere dejarse una súper barba: “Voy a dejarme la barba larga, a darle formita y a peinarla”.

Estaremos atento a sus redes sociales para ver si finalmente es verdad que se deja este look.