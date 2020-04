Maluma - Qué Chimba [2020]

La música está formada por incontables ritmos que dan vida a géneros. Y si crees que conoces todos y cada uno de ellos, estás equivocado/a. Maluma nos presenta la guaracha, uno de los sonidos más característicos de Colombia. Y, para qué engañarnos, su melodía ha penetrado en nuestras mentes con un imparable ritmo que nos hace mover el esqueleto sin control.

Maluma vuelve con Qué Chimba, un tema que rompe con su sequía musical de tres meses tras el lanzamiento de Maldad junto a Steve Aoki en enero de este año. Pero el regreso del colombiano no ha pasado desapercibido, ya que, como mencionamos en líneas anteriores, presenta al mundo unos sonidos capaces de enganchar a cualquiera.

Y es que podríamos decir que ésta es la canción más "colombiana" de nuestro protagonista, pues hace referencia a diversas expresiones y términos propios de su país. Un claro homenaje a sus raíces que lleva con un videoclip protagonizado por su viaje alrededor de Europa. Maluma viaja con al esencia colombiana allá donde va.

Como era de esperar, el lanzamiento del nuevo tema de "Maluma baby" ha sido todo un éxito. Tanto es así que su videoclip no ha tardado en posicionarse en el Top 10 de las Tendencias de Youtube. Y no solo eso, sino que pronto alcanzará el millón de visualizaciones.

Y es que no dudamos de que todo lo que Maluma sale del estudio de Maluma, se convierte en oro. Tan solo basta con repasar su discografía al completo para comprobar que pocas de las canciones que la forman han pasado desapercibidas en la industria de la música. ¿O acaso no lo has dado todo con Borro Cassette, El Perdedor, Felices Los 4, HP, La Respuesta y Qué Pena?

Ahora atiende a los nuevos ritmos del protagonista y apréndete su letra. ¡Qué chimba!