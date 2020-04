MONSTA X - Wish On The Same Sky [2020]

¿Alguna vez has extrañado tanto a alguien que has intentado enviar un mensaje al cielo para intentar que esa persona lo reciba? Bueno, quizás ahora con las nuevas tecnologías no sea del todo necesario, pero seguramente hayas tenido esa sensación de desamor y frustración por reencontrarte con ese alguien especial.

Eso es lo que MONSTA X nos trae en Wish On The Same Sky, su nuevo sencillo en japonés que se convierte en el sucesor directo de Alligator. Un sencillo que llega acompañado de un videoclip de lo más emotivo.

Acorde a la letra de anhelo y frustración, los surcoreanos nos regalan unas imágenes en las que la delicadeza y el ansia por alcanzar a esa persona que nos completa y de la que estamos lejos son sus protagonistas. Para ello, cada uno de los integrantes del grupo permanece en escenarios distintos en los interpretan el tema a cámara y emiten este sentimiento.

MONSTA X se ha convertido en uno de los grupos de K-Pop más exitosos a nivel internacional. Cada vez son más los que caen rendidos ante sus voces y sus movimientos, y no es de extrañar, pues en su discografía encontramos temas de melodías y coreografías potentes como Follow, Play It Cool y DRAMARAMA, entre otros.

Pero ahora han aterrizado en nuestras playlists con una balada con la que muchos nos sentimos identificados. Claro que si lo tuyo es darlo todo durante esta cuarentena, siempre puedes acudir al resto de temas de su repertorio.

Y tú, ¿te has dejado hipnotizar por la emoción que de nuestros protagonistas al ritmo de Wish On The Same Sky?