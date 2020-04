Actores y actrices que dijeron ‘no’ a participar en estas películas de Marvel

Mientras que existen estrellas que no saben decir que no a ciertos papeles lamentables que ponen en entredicho su talento y profesionalidad, hay otros que, tajantes, se mantienen impertérritos ante las tentaciones de las grandes majors del cine.

No sería la primera vez que una superproductora trata de contactar con una estrella de cine gigantesca y esta rechaza su tentadora oferta. Uno de los casos más sonados –porque viene por partida doble– es el de Joaquin Phoenix, a quien Marvel quiso contratar para encarnar a Bruce Banner en Hulk y, años después, para ser el Doctor Extraño, un rol que fue a parar a manos de Benedict Cumberbatch.

El oscarizado actor de Joker y The Master se negó a participar en estos proyectos porque sentía que esos papeles no le llenaban profesionalmente, y dado que es extremadamente meticuloso con la caracterización de sus personajes y su metódico proceso de construcción psicológica, decidió rechazarlos por su simplicidad.

Un caso que nada tiene que ver con el de Tom Cruise en Iron Man. La estrella de Top Gun iba a producir y protagonizar la primera entrega de la vida de Tony Stark, pero según cuenta la leyenda negra de Hollywood, el actor quería que se le viese la cara en todo momento, hasta en aquellos en los que Iron Man iba enfrascado en su traje robótico.

Una idea que no acababa de convencer a los productores de la película, que, además, tuvieron que negociar duramente y durante varios años para hacerse con todos los derechos del personaje, algo que progresivamente fue minando la paciencia de Cruise, lo que hizo que finalmente abandonase voluntariamente el proyecto.

No vamos a poner en entredicho el talento de Tom Cruise (comprobamos que era un actorazo en Magnolia y Eyes Wide Shut), pero desde luego no existe hoy en día otro Tony Stark más allá de Robert Downey Jr. Si queréis haceros a la idea de cómo habría lucido nuestro querido Cruise en la película, tan solo tenéis que ver este brillante deepfake.

Otro que decidió saltarse una gran oportunidad para su carrera fue Jensen Ackles, uno de los hermanos protagonistas de Sobrenatural. El actor, que encarna a Dean Winchester en los 327 episodios en los que lleva activa la serie, fue contactado por Marvel para dar vida a Ojo de Halcón en la saga Vengadores

Sin embargo, Ackles tuvo que rechazar el papel porque se solapaba con el calendario de rodaje de Sobrenatural, así que finalmente fue a caer en manos de Jeremy Renner. Y él lo hizo tan bien que no nos imaginamos tampoco cómo habría lucido Hawkeye con otro rostro.

¿Y qué pasa con ellas?

Pero en el universo de la superheroínas también han existido grandes conflictos. Por ejemplo, el que protagonizó Emily Blunt, quien rechazó categóricamente el papel de Viuda Negra porque se solapaba con el rodaje de Los Viajes de Gulliver.

¿Alguien se acuerda de esa película? Pues eso... Una oportunidad de oro perdida por una cinta mediocre. Quizás ahora que Scarlett Johansson tiene su propia película en la nueva fase del MCU Blunt se arrepienta de no haber roto aquel contrato.

Pero el caso más brillante de rechazo a una propuesta laboral para Marvel lo protagonizó Jessica Chastain. La actriz, nominada a dos premios Óscar (Criadas y señoras, La noche más oscura), tuvo la oportunidad de interpretar a Christine Palmer en Doctor Extraño, un papel que finalmente fue a parar a Rachel McAdams.

El guionista de la película, C. Robert Cargill, explicó en una entrevista en IndieWire que Chastain rechazó el papel con muchísima elegancia: "Dijo, 'Mira, este proyecto suena genial, y me necantaría hacerlo. Pero solo voy a tener una oportunidad de estar en una película de Marvel y de convertirme en uno de esos personajes. Yo quiero llevar una capa. Ella quería ser el superhéroe, no una doctora malvada", contó el escritor.

Sin embargo, Chastain sí que decidió pasarse al universo X-Men (perteneciente por aquel entonces a Fox, aunque poco después fue absorbida por Marvel) con la deplorable Fénix Oscura, donde Sophie Turner (Juego de Tronos) también trató de triunfar entre los superhéroes pero con resultados calamitosos. Allí Chastain interpretó a Vuk, la villana de la película, un papel más acorde a sus expectativas, a pesar de la mediocridad de la cinta.

Y vosotros... ¿Creéis que alguno de todos estos artistas podrían haber hecho un papel mejor que sus sustitutos?