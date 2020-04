La historia detrás de ‘Take Yourself Home’, el nuevo single de Troye Sivan

Troye Sivan no ha dejado que la cuarentena chafe sus planes de estrenar nueva música. El australiano-sudafricano ha estrenado Take Yourself Home, el primer single de su próximo trabajo, y es exactamente lo que necesitábamos.

I'm tired of the city, scream if you're with me / If I'm gonna die, let's die somewhere pretty son los primeros versos que introducen la canción. Quién diría que podría ser perfectamente la banda sonora de estas semanas, un tanto apocalípticas, que estamos viviendo.

Troye ha expresado que, de todas las que ha escrito, esta es una de sus canciones favoritas. "Es una especie de pep talk -charla motivacional- contigo mismo y el lugar del que procedes. Luchar por tu lugar en el mundo. Escribo estas canciones como las entradas de un diario, de tal modo que a medida que la vida, los lugares y las relaciones cambian, las canciones pueden ganar un significado totalmente nuevo. Claramente es lo que ha pasado en este tema con lo que está pasando en el mundo ahora mismo", explicaba sobre este nuevo sencillo.

La decisión de filtrar su propia música

Todo empezó cuando el joven, "enloquecido por la cuarentena", decidió que iba a estrenar, a filtrar, nueva música. Por lo que se puso manos a la obra. Buscó a creativos autónomos que le ayudaran a diseñar el merchandising y el lyric video que ha presentado junto al single. "Si eres un artista autónomo pasando un mal momento económico, me encantaría ver tu trabajo. Soy muy afortundiado de poder vivir del trabajo creativo y quiero compartir ese privilegio tanto como pueda", publicó en su Twitter haciendo un llamamiento a ilustradores, animadores y diseñadores gráficos. El intérprete de Bloom adelantó así la fecha de lanzamiento a primeros de abril, aunque no teníamos previsto escuchar sus novedades hasta más adelante.

Aparte de centrar todos sus esfuerzos en este lanzamiento, Sivan reflexionó sobre el momento en que lo compuso. "Fue un momento aterrador para mí, en el que fui muy honesto conmigo mismo sobre mi felicidad y mi vida y la manera en que todas las piezas encajaban, o no. Fue como un momento de preguntarme 'tío, qué estás haciendo. Esto ya no funciona. Vete a casa. Ve con tu familia", se asinceraba hace unos días en sus redes sociales.

En cuanto a la portada del single, el artista bromeaba entre el tremendo parecido que tiene a Saoirse Ronan en Ladybird. "¿Dónde están mis ronanisers?", preguntaba por Twitter en tono jocoso.

Igualmente, con este nuevo sencillo Troye nos anima a "bailar, a escribir, a estar con los amigos que conocemos desde que éramos pequeños y a reevaluar nuestras vidas" y a que nos traiga la misma alegría y alivio que le trajo a él durante estos tiempos de confinamiento. ¿Te animas?