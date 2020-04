Ana Rosa Quintana explica por qué viajó a Londres unos días antes del estado de alarma

Ana Rosa Quintana está dando mucho que hablar estos días. La periodista de Telecinco es uno de los rostros que más estamos viendo en televisión debido a la cobertura que está dando en su programa sobre el coronavirus. Pero eso también tiene unos inconvenientes: que todo el mundo va a medir con lupa todo lo que digas o hagas.

Pues bien, este lunes 6 de abril, Ana Rosa ha querido explicar las razones que la llevaron a viajar a Londres justo antes de que explotara toda la crisis del Covid-19 en nuestro país y por el que tantas críticas está recibiendo estos días.

Pero vayamos a los antecedentes: en un programa anterior al 8M, Ana Rosa comentó a sus colaboradores que iba a irse de viaje. Un mes más tarde, en plena cuarentena, ese corte del programa empezó a viralizarse por todas las redes, generando críticas muy duras sobre la presentadora.

Ahora, Quintana ha querido explicar las razones que la llevaron a hacer ese viaje: “Me fui a Londres diez días antes de que se decretara el estado de alarma para buscar a mi hijo, que estaba en un colegio, para traerlo a España porque ya estaba preocupada por lo que podía pasar”.

Sus compañeros y compañeras de programa, han querido apoyar a Ana Rosa, diciendo que no tenía que dar ningún tipo de explicación y que ella no sabía lo que iba a pasar.

Ana Rosa ha terminado mandando un zasca a Fernando Simón por no informar antes de la situación: “El problema es que los expertos sí tenían la información porque hablaban con la OMS y sabían lo que estaba pasando en Italia y China (…) Es normal que cualquier persona de a la calle no actúe correctamente porque los expertos que tienen la información no la han transmitido”.