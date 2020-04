Muere Bill Withers, el cantante de soul que popularizó 'Ain’t No Sunshine'

Conocido, entre otras, por habernos dejado para la posteridad conmovedoras canciones a lo largo de la década de 1970 que han resistido al paso del tiempo, como Lean On Me, Lovely Day y Ain't No Sunshine, Bill Withers ha fallecido a los 81 años por problemas cardíacos.

Su muerte llega en un momento en el que había vuelto a la popularidad, pues muchos se han inspirado en su música durante la pandemia de coronavirus, pubicando sus interpretaciones de Lean on Me para ayudar a superar los momentos difíciles.

La familia ha expresado su tristeza en un comunicado recogido por Associated Press: “Estamos devastados por la pérdida de nuestro amado y devoto esposo y padre. Un hombre solitario con un corazón empujado a conectarse con el mundo en general, con su poesía y música, habló honestamente a las personas y las conectó entre sí", se lee en la declaración familiar. “En este momento difícil, rezamos para que su música ofrezca comodidad y diversión mientras los fanáticos se aferran a sus seres queridos".

Las canciones de Withers durante su corta carrera se han convertido en la banda sonora de innumerables bodas y fiestas en el jardín. Tienen melodías potentes y ritmos perfectos combinados con una voz fluida que transmite honestidad y emociones complejas.

Bill Withers - 'Ain't No Sunshine'

Ganó tres premios Grammy y se retiró de la música a mediados de la década de 1980. Con una carrera muy breve y singular, casi limitada a la década de los años 70, Withers se hizo un hueco muy importante en el soul con una mirada cálida, íntima y muy personal a este género que se denominó folk-soul.