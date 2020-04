Lucía Fernanda nos habla de su último tema: ‘Por Ti’

Hasta dónde llegaría por la persona que más quiero es, tal vez, lo que se preguntó Lucía Fernanda justo antes de componer su último sencillo, Por ti. Durante una tarde de grabación en el estudio, entre las notas de sus temas inéditos surgió la melodía de una canción escrita desde las entrañas.

Hace nueve meses la joven artista debutó con La manta, un tema en el que fusionaba el flamenco, la electrónica y el sonido latino. Después llegó el turno de Papi, junto a Tony Grox, una canción mestiza, moderna y con dejes de flamenco urbano que se mantienen y evolucionan en Por ti, y que resonarán en nuestras listas de reproducción. Lucía Fernanda ha venido para quedarse.

Dicen sus amigos que cuando Lucía compone, desaparece. Que lleva el arte en la sangre, el ritmo en el cuerpo, y los ojos tan abiertos y vivaces como su corazón. La joven artista está aprovechando para componer durante la cuarentena, pero hemos hablado con ella de la canción, sobre su colaboración con Rocco S, y le hemos preguntado qué es lo más loco que ha hecho por alguien.

LOS40. ¡Hola Lucía! ¿Cómo estás?

Lucía Fernanda: ¡Muy bien! La verdad que dentro de todo lo que está pasando, estoy bien. Mi familia está bien, yo tengo salud y mis abuelas, que es lo que más me preocupa ahora mismo, también están bien.

¿Cómo estás pasando estos días? ¿Estás componiendo?

¡Sí! He aprovechado para componer una canción que canté el otro día en un directo de Instagram. En realidad, la terminé de componer, ya venía con la idea y sigo dándole vueltas. Estoy tratando de ser más rápida componiendo y tener más ideas... Hay que entrenarlo.

¿Confinada te vienen más o menos ideas?

Yo diría que más... Sí, estoy más inspirada. Nos ha pillado a todos este momento de recogimiento y de interiorización, como no podemos salir y todo sucede hacia dentro, estoy sacando la mejor parte de mí y de mis ideas.

¿Le encuentras algún sentido a lo que está pasando?

Para mí es una alarma del planeta diciéndonos que hasta aquí hemos llegado. Tenemos que cambiar nuestra forma de estar en el mundo. Al mismo tiempo que vivimos una situación terrible hay una energía muy grande en las personas y en el planeta: en los animales, en las flores, en el tiempo... Es un momento para centrarnos en nuestra espiritualidad, en el cuerpo y no en la mente, porque pensando te puedes volver loco encerrado en tu casa. Creo que es buen momento para plantearnos que no somos nada, que nos convertimos en polvo y que no somos inmortales... Todo pasa.

Uno de los primeros versos de "Por ti", el tema que acabas de sacar, dice: “recorrería el mundo por ti, me vuelvo loca en un segundo por ti, haría lo que fuera, llegando a las estrellas por ti”. ¿Qué es lo más loco que has hecho por alguien?

Antes de volver de Inglaterra, una persona a la que quiero mucho vino a ayudarme a cerrar la casa. Pues justo en ese momento, le partieron el corazón. Le dio un ataque de ansiedad, no se podía creer que le hubiera pillado allí. Tuve que acelerarlo todo y cogimos el primer avión de vuelta. Ella necesitaba volver y yo tenía que cuidarla. Con las prisas, me dejé todos mis ahorros de currar de camarera debajo del colchón.

¿Se recuperó...?

¡Si! Con el tiempo todo pasa. Cuando te rompen el corazón duele mucho, claro, pero termina por pasar... A las personas a las que les esté sucediendo ahora mismo, ánimo, de verdad, el tiempo lo cura todo.

¿Cómo conociste a Rocco, la otra voz en ‘Por ti’?

A través de Toni, mi productor. Ellos se conocieron en las redes y empezaron a tener su relación de productor–cantante, y yo le conocí en el rodaje ‘La manta’. Había escuchado canciones suyas y me encantaba. Desde la primera vez pensé: tiene algo especial. Es muy buena gente y muy buen artista. Currando en el mismo estudio yo escucho lo que él hace, él escucha lo que yo hago... y así surgió la idea de ‘Por ti’.

¿Cuánto hay de tus amigos en tus temas?

¡Todo es mi gente! Yo creo que la música está para compartirla. Yo empecé con mis amigos, mis primos, la gente que hacía música cercana a mí... Todas las ideas que me pudiesen aportar y todo su feedback sobre mi música es lo más que me ha ayudado a enriquecerme. Una vez que ya vas empezando a tener recorrido musical conoces a más gente y te vas abriendo más, pero yo he empezado con un equipo de gente maravillosa a mi alrededor que son los que me han ayudado a comenzar.

¡Muchas gracias, Lucía Fernanda, hasta pronto!

Gracias a vosotros. Cuidaros mucho, os mando toda la fuerza y energía positiva del mundo. Ánimo, ¡saldremos de esta!