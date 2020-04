Lauren Jauregui: “Me gusta hacer música con gente talentosa y sin ego”

Lauren Jauregui está de vuelta. Tras debutar como solista con Expectations y More Thant That, la exintegrante de Fifth Harmony regresa a la escena musical estrenando nuevo sonido y cantando en español. Es un nueva etapa en su carrera y ella misma nos ha querido contar todos los detalles de esta aventura en LOS40 Global Show, el programa que capitanea Tony Aguilar en LOS40.

Videoclip oficial de 'Lento'

Para esta nueva era, la artista se ha codeado con Tainy, uno de los productores de moda. Estrenó hace unas semanas Nada, una colaboración en la que también participa C.Tangana. Y siguiendo el mismo sonido y contando con la producción de Tainy, Lauren publicó recientemente su nuevo single: Lento.

"Trabajar con Tainy me encantó", dice Lauren Jauregui en LOS40 Global Show. "Es muy talentoso y una persona muy buena. Me gusta hacer el arte con gente buena y humilde. Que tengan talento, pero que no vengan con el ego como otras personas".

Además, Lauren asegura que no es una casualidad que ahora esté haciendo música en español. "Me encanta porque es una emoción diferente. Cuando canto en español siento a mis ancestros conmigo. Lo hago por Dios y por ellos", explica. "Quisiera seguir haciendo música en español. Es parte de mi cultura y de mi historia, pero también soy americana. Tengo mucho que decir en las dos lenguas".

El futuro musical de Lauren Jauregui

El COVID-19 ha hecho que el mundo se pare sin remedio, obligando a aplazarlo absolutamente todo. En la música, muchos son los artistas que se han tenido que reconfigurar la agenda para este año. Es el caso de Lauren, aunque ella aprovecha ahora que está en casa para trabajar en las canciones que formarán parte de su primer trabajo discográfico como solista.

"Muchos de los planes se han aplazado. Tenía muchas cosas, pero ahora estoy intentando ser creativa para entretener a los fans y tener comunicación, interactuar con ellos", cuenta la cantante de All Night. "Voy a lanzar más singles y va a haber más música. Tengo muchas canciones y ya estoy averiguando los temas que van a estar en el álbum".

Si quieres ver la entrevista completa de Lauren Jauregui en LOS40 Global Show…¡dale al play!