¿Qué día se estrena ‘MasterChef 8’?

Se vuelven a abrir las cocinas más famosas de la pequeña pantalla. TVE ha anunciado que el próximo lunes 13 de abril (a partir de las 22:05 horas en La 1) se estrena la octava edición de MasterChef, el concurso culinario que produce Shine Iberia con Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz como jurado.

Ese es el día elegido para conocer a la nueva generación de aspirantes que intentarán hacerse con el trofeo que acredita a su portador como el nuevo MasterChef España. Además, el campeón de MasterChef 8 se llevará un premio de 100.000 euros, la posibilidad de publicar su propio libro de recetas y un Máster en Cocina, Técnica y Producto en la Facultad de Ciencias Gastronómicas Basque Culinary Center.

De momento, no se conocen los perfiles de los concursantes que pasarán la última fase del casting que se televisará en el primer programa. Sin embargo, TVE ha compartido los datos de algunos de los participantes: "Entre los seleccionados, una comandante del Ejército del Aire que sueña con ser chica Almodóvar; una cubana que quiere hacer de su afición por la cocina una profesión; un músico que ha tenido varios negocios donde ha vendido desde especias hasta juguetes eróticos; un profesor de oratoria con mucha labia; una portera que guarda parecido con Chus Lampreave y que cocinó para Adolfo Suárez; o una manchega ex camionera y ex peluquera experta en cocina tradicional".

Casi 30.000 candidatos han participado en el casting y este #LUNES 13, a las 22.05H en @La1_tve, viviremos por fin el estreno de la octava edición de #MasterChef https://t.co/jbMnvImScu pic.twitter.com/OvGacr9XRg — MasterChef (@MasterChef_es) April 7, 2020

Así será la T8 de 'MasterChef'

Para sorprender a los aspirantes, el jurado presentará nuevos retos y dinámicas. En una prueba exterior, los capitanes escogerán a su equipo a cambio de minutos de cocinado. Los delantales negros trabajarán en parejas y, en otra prueba, los salvados se pondrán frente a los fogones en representación de los que se encuentran en la cuerda floja y cocinarán por ellos para salvarles.

Los aspirantes cocinarán para algunos de los actores del reparto de La Casa de papel En otras pruebas, viajarán hasta Frigiliana (Málaga) para conocer la única fábrica de miel de caña de Europa, visitarán en Gran Canaria una plantación de café, homenajearán a los deportistas de élite en el Centro de Alto Rendimiento y servirán tapas en Murcia, Capital Española de la Gastronomía 2020.

Además, aspirantes de otras ediciones regresarán para plantearles más retos. Tamara Falcó, Saúl Craviotto o Félix Gómez serán algunos Celebrity que les apoyarán. Y adultos o Junior, como Teresa, Aitana, Josecho, Vega, Albert, Jefferson o Juan Antonio.