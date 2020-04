Selena Gomez lanza la edición especial de ‘Rare’ para recaudar fondos y explica su canción más especial

La música ni para, ni debe hacerlo. Los artistas están uniendo sus voces, talento y creaciones para regalar a todos sus melodías y hacer un poco más felices estos momentos tan duros y extraños que estamos viviendo en todas las partes del mundo. Selena Gomez ha querido aportar su granito de arena y ha decidido sacar una edición especial de su último disco con el fin de donar parte de sus ganancias a la lucha contra el Covid-19.

"Como el resto del mundo, estoy buscando la seguridad, la unidad y la recuperación durante esta pandemia. Debido a esto, voy a donar personalmente al fondo de ayuda contra el Covid-19, a partir de ahora, 1$ de cada pedido. Rare con Boyfriend saldrá el 9 de abril", contaba la artista por redes sociales. Así, la cantante sacará a la venta el nuevo disco con tres canciones inéditas: Boyfriend, She y Souvenir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 26 Mar, 2020 a las 9:11 PDT

Además, ha contado lo especial que es para ella una de sus canciones, su significado y cómo ha cambiado lo que quiso contar en él con respecto a lo que piensa en la actualidad. "Muchos de vosotros sabéis como de emocionada he estado por el lanzamiento de una canción llamada Boyfriend. Es una alegre canción sobre caer y volver a levantarse una y otra vez enamorado, pero también sabiendo que no necesitas a nadie más que a ti mismo para ser feliz. La escribimos mucho antes de nuestra crisis actual, pero en el contexto de hoy quiero dejar en claro que un novio no está cerca de mi lista de prioridades", escribía.

Y es que parece que las prioridades están cambiando estos días, poco a poco, para todos, y Selena ha querido dejarlo claro con uno de sus últimos temas.