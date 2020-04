Rosalía, Lewis Capaldi y Justin Bieber animan la lista de Semana Santa

Justin Bieber es uno de los grandes protagonistas de la lista esta Semana Santa. El canadiense se ha convertido en la entrada más fuerte con Intentions, junto al rapero Quavo, después de que este nuevo single haya debutado en el #30; además, el rubiales hace doblete, ya que Yummy sigue con nosotros (#40). También es notable la semana de Reik: los mexicanos han insertado en el chart su tema Si me dices que sí, en el que colaboran Camilo y Farruko (#34), lo que les otorga un espectacular triplete: aún permanecen en lista Dosis (#7) e Indeciso (#33). A Reik les ha costado consolidarse en España después de una larga carrera, pero parece que finalmente lo han conseguido. También es novedad la sueca Nea con Some say (#39).

Con un ascenso de cinco posiciones, Before you go, de Lewis Capaldi, es la subida más fuerte (se queda en el #17). Veremos si sigue los pasos de Someone you loved, que fue número uno dos semanas en 2019. El récord de permanencia no cambia de manos: sigue en poder de Rosalía y Ozuna, que suman ya 32 semanas con Yo x ti, tú x mí (#37). En el vídeo de la parte superior, Tony Aguilar te da más detalles de la actual lista.