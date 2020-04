¿Dice ‘Yanny’ o ‘Laurel’? ¡Este sonido te romperá la cabeza!

En tiempos de cuarentena, cualquier excusa es buena para revolucionar las redes. Después de los challenge, las versiones de todos los estilos y formatos de ‘Resistiré’, o todas las canciones creadas, por y para, el encierro, ha llegado un nuevo fenómeno viral que está dividiendo por completo el mundo de Internet.

Desde hace horas parece que no se habla de otra cosa, y si no te has enterado, es que igual estás haciendo de profesor, padre, madre y malabarista, o simplemente, estás un poco desfasado y fuera del curioso y perturbador mundo de las redes sociales.

Se ha reavivado con esto un fuerte debate sobre si en este audio se escucha la palabra ‘Yanny’ o ‘Laurel’. Este vídeo que ya sembró la polémica y la discordia hace un par de años, lo ha vuelto a hacer después de que un usuario de Twitter, lo volviese a publicar. Ahora es tu momento… ¿Qué escuchas?

Esta grabación, que corresponde a un fragmento de una lección de vocabulario en inglés, no tiene nada de especial en cuanto a su formato o la forma en la que lo dice, todo tiene una explicación mucho menos compleja de lo que podemos pensar.

La solución al misterio no está en nuestro oído, está en el cerebro. Al parecer unos escuchan una cosa u otra, en función del tipo de frecuencia que priorice, es decir, si nuestro cerebro da prioridad a las frecuencias bajas escucharemos ‘Laurel’, y si por el contrario da prioridad a las altas, escucharemos ‘Yanny’.

Como era de esperar, este fenómeno viral ha causado en Anda Ya muchísimo debate. Tanto que Dani Moreno ‘El Gallo’ y Cristina Boscá ya no saben ni lo que escuchan. Si quieres enterarte de todo lo que ha sucedido y qué es lo que escuchan nuestros presentadores, ya sabes lo que tienes que hacer… ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

Recuerda, para no perderte el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.