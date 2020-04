De ‘...Baby One More Time’ a ‘Smooth Criminal’: Las versiones más curiosas de grandes hits (Volumen I)

La pasada semana se cumplieron 26 años de la muerte de Kurt Cobain. No sabemos (aunque lo podemos intuir) qué pensaría el cantante de Nirvana de la versión de Pitingo del Smells like a teen spirit o de Ramoncín cuando se lanzó con el Come As You Are. Amaia acostumbra a deleitar a su público en los conciertos con versiones tan dispares como las de La Buena Vida o Natalia. Se dice, "quédate con aquel que saque la mejor versión de ti", así que vamos a repasar algunas de las más interesantes que merecen ser fisgoneadas.

...Baby one more time, de Fountains of Wayne. El fundador de la banda y autor de la canción estrella de la peli The Wonders, falleció la semana pasada. Desde aquí le rendimos homenaje como él rindió a Britney.

Colorada, de Vera Fauna. Aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando me miras. Cómo transformar la canción de Papa Levante en un nuevo temazo. Y Dudas y Flores es un discazo.

Dime que me quieres, de Ricky Martin. Gracias a Tarantino redescubrimos en Once Upon a Time in Hollywood el Bring a little lovin de Los Bravos. Y gracias a la curiosidad, hemos descubierto esta joya tan bizarra de Ricky.

Déjame, de The Mockers. Gran versión en inglés del tema de Los Secretos.

Desearía, de Duffy. Duffy en castellano y adaptando el tema de Antony & The Johnsons para la película Patagonia.

Smooth Criminal, de Alien Ant Farm. Cuando versiones un tema, que tenga tu impronta. Atentos al niño del vídeo. Más actual imposible.

That Don´t Impress Me Much, de HAIM. La mítica canción de Shania Twain fue versionada por HAIM. Este, una de las tres integrantes de la banda, tuvo un grupo con Scarlett Johansson llamado Singles.

Pena, penita, pena, de Vinila Von Bismark. La copla que Lola Flores versionó de un tema de Luisa Ortega, ha sabido adaptarlo Vinila con versionaza y un videoclip que es pura fantasía.

París, de Fauces. Uno de los temas de El Viaje de Copperpot de La Oreja de Van Gogh convertido en himno urbano.

Mediterráneo, de Tachenko. La actriz Greta Fernández es una de las protas del vídeo en esta versión tan disfrutable del clásico de Serrat. ¿Habéis visto qué cielos? Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa...

No Scrubs, de Weezer. Cover del tema/joya de los 00´s de TLC, incluído en su entretenido disco de versiones, Teal.

El sitio de mi recreo, de Marlango. El genio Antonio Vega fue homenajeado en el disco tributo El Alpinista de Los Sueños. Leonor Watling y Alejandro Pelayo hicieron suya El sitio de mi recreo. Todo un must junto con su versión de Semilla Negra de Radio Futura.

Yo ya no quiero ná, de Zahara. Zahara aprovecha el encierro para deleitarnos con sus Versiones Confitadas. Tras el Echo de Menos de Kiko Veneno, llegó el turno del primer single de Lola Índigo.



Cor Pelut, de Les Sueques. Marta y Marilia en catalán. ¿Lo echamos a suertes?

Me voy, de Lidia Damunt. En su disco Gramola revisita temas como el Me Voy de Julieta Venegas en modo guitarrero.

Estoy aquí, de Monterrosa. La canción con la que se dio a conocer Shakira no ha pasado desapercibida para Monterrosa, que han versionado también el Más fuerte de Massiel o una que igual os suena, Resistiré. ¿Os suena?

Bongo Bong And Je Ne T´Aime Plus, de Robbie Williams. Robbie versionó al mismísimo Manu Chao con coros de Lily Allen y la colaboración de Pet Shop Boys.

Mujer contra mujer, de Las Chillers. El tema de Mecano, más reivindicativo y con menos drama. Y lo que opinen los demás está de más. ¡Woo, woo, woo!

Mi Chulo, de El Último Vecino. Menuda cover del tema de La Zowi se marcaron con guiño final a The Smiths. Masterpiece que atrapa.

Zombie, de Los Sobraos. Se atrevieron a versionar el Wonderwall de Oasis o el primer gran éxito de Cranberries. Algo muy freak ideal para escuchar en los autos de choque.

Vete a tu casa, de Ojete Calor. El temazo de Gala, Freed From Desire, convertido en el hit ideal para que nos echen de los bares o para #QuédateEnCasa.

Princesa, de Los Rodríguez. Ya había una grabación de este tema en 1990, pero es ahora cuando Calamaro y los suyos se han metido en el estudio, para el álbum homenaje a Sabina.

New York, New York, de Lady Gaga. Cuando Lady Gaga aún no era una estrella, tocaba en clubs de la ciudad de los rascacielos el tema de Queen que inspiró su nombre. Y así homenajeaba a Sinatra.

I will survive, de Cake. Para los que estéis empachados del Resistiré, aquí tenéis otra opción. Aplaudida versión del clásico de Gloria Gaynor, que contiene un solo increíble.

Y tú, ¿con cuál de todas te quedas?