Dani Martín, Juanes - Los Huesos [2020]

Dani Martín no se cansa, no. No se cansa de probar con nuevos sonidos y conseguir que controlen nuestros ritmos sin cesar. No se cansa de dar vida a la banda sonora de nuestro día a día. No se cansa de ser un referente de la música en español.

El madrileño ha vuelto a demostrarlo, y lo ha hecho con el lanzamiento de Los Huesos. En este tema en el que colabora Juanes, y que cuenta con la composición de Camilo, Dani ha querido deleitarnos con unos ritmos que aún no habíamos escuchado en su discografía: el reggae. El sonido de la guitarra, la batería y el bajo se combinan a la perfección para aportar melodías frescas a la trayectoria de Dani.

"Para mí, el estilo de la canción para por el dub-porro, con una base de bajo y batería tocada por Guillermo Vadalá, Miguel Lamas y Lee Levin que coloca la canción en otro lugar", explica Dani en la descripción del vídeo. Un vídeo que, acorde a los tiempos que estamos viviendo, se ha convertido en el más casero de su carrera. En él, nuestros protagonistas interpretan el tema a cámara desde diversas zonas de sus hogares. Eso sí, las ganas de moverse al ritmo de Los Huesos no desaparecen.

Este tema habla de esa persona que, por falta de cariño y amor, paga su rabia con los de su alrededor. "Por ahí cuentan que te levantas cada día con la izquierda, y si no hay guerra en un minuto te la inventas, que habrá gente que te quiere y no te acuerdas. Por ahí cuentan. [...] Y si le falta amor, dale un poco. Y si le falta corazón, ve y dale un poco. Dale cariño pa' que se encienda su luz", dicen algunos de sus versos.

Los Huesos llega como sucesor de Lo Que Me Dé La Gana, el sencillo incluido en su nuevo disco que se titula bajo el mismo nombre. Un proyecto en el que el madrileño vuelve a mostrarnos esa faceta macarra que le caracterizaba en sus comienzos por la industria, y lo hace para lanzar un claro y contundente mensaje: vida solo hay una y hay que hacer lo que a uno le apetezca.

Y tú, ¿ya te ha dejado hipnotizar por los ritmos pegadizos de Los Huesos? Nosotros no conseguimos sacarlos de nuestra mente.