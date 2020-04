Selena Gomez - Boyfriend [2020]

Hay algo que debemos tener bien claro, y es que no necesitamos a otra persona para ser felices. Solo nosotros seremos capaces de construir esa sensación de plenitud y así, alcanzar la paz mental. Eso es algo que Selena Gomez ha querido reflejar en su nuevo proyecto.

No, no hablamos de la edición especial de Rare, su último álbum, sino de uno de los nuevos temas que nos ha presentado con ella: Boyfriend. En esta canción, la cantante habla de cómo intentamos enamorarnos y acabamos fracasando. Por ello, lo importante es ser feliz con uno mismo y no depender de otra persona "que complete tu corazón".

Este significado lo refleja a la perfección también en su videoclip. En él, Selena se reúne con un grupo de amigas, quienes le dan una poción mágica que pronto usará con los chicos a los que conoce. Y así es. Selena protagoniza diversas citas con sus ligues, les envenena con dicha poción y acaban convirtiéndose en sapos a los que no besar.

Para Selena, el amor de una pareja es secundiario. Si aparece y, además, da buenos resultados, bienvenido sea, pero tener novio no está entre sus prioridades. ¿Te sientes identificado/a con la artista?

Este nuevo proyecto ha sido muy bien acogido por sus seguidores, quienes, en cuestión de horas, han posicionado el videoclip en el Top 20 de las tendencias de Youtube. Un nuevo logro para nuestra protagonista, quien además vive una de sus etapas profesionales más emocionantes.

Y tú, ¿con cuál de todas las canciones de Rare te quedas? ¿Te sientes identificado/a con Boyfriend?