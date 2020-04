Yiya, contra la dirección de Supervivientes: “Si se me debe castigar aquí estoy pero el rasero es un poco raro”

En la pasada gala de 'Supervivientes', Jorge Javier Vázquez anunció a Yiya que estaba nominada directamente por decisión de la dirección del programa.

Se trataba de un castigo que le imponía el reality por haber calificado de "morsa" a Rocío Flores. Hecho que provocó que la nieta de Rocío Jurado se marchara llorando de la palapa.

Días después, el programa mostró a Yiya derrumbada por su amonestación ya que, según ella, no se había referido al físico de su compañera si no a los ruidos que hace cuando la cámara no le enfoca e intenta molestar a otros concursantes.

Yiya se rompió tras la nominación disciplinaria: "Las dos veces que he estado nominada ha sido por su culpa" https://t.co/0FBgMJbayp #ConexiónHonduras8 pic.twitter.com/wsb9E1pdp3 — Supervivientes (@Supervivientes) April 12, 2020

Ayer, desde 'Conexión Honduras', Jordi González quiso saber si Yiya había reflexionado sobre su nominación disciplinaria y ella explicó de forma clara: "Supongo que ya reflexionaron los directivos. Sé que no aludí al físico de nadie. Pero si se me debe poner un castigo por lo que sea pues aquí estoy. Rocío hizo una mofa hacia Estefanía y el sonido era parecido al de una morsa. Para nada me referí al físico de nadie. Considero que lo feo de esta chica está en el interior".

Pero el presentador señaló que lo que había hecho mal es usar la palabra "morsa" cuando desde la preconvivencia se le había pedido que no la usara: "Pues si es así pido perdón a la organización. Pero no recuerdo que fuera así".

Yiya, sobre Rocío: "Es una chica que acostumbra a poner caras y a mofarse de la gente con esas actitudes y eso también es una falta de respeto" https://t.co/0FBgMJbayp #ConexiónHonduras8 pic.twitter.com/IElTf16wmh — Supervivientes (@Supervivientes) April 12, 2020

Y añadió: "Me queda claro que no puedo comparar sus sonidos con ningún otro animal no vaya a ser que también se ofenda, llora y se victimice. Pero hay que recordar que ella llamó 'cacatúa' a Fani y nadie le dijo nada. El rasero es un poco raro. Si la niña tiene algún complejo yo no se lo acentúo. Ni pretendo hacerlo porque respeto el físico, pero que lo aprenda a respetar también que a lo mejor la que ofende es ella", se quejó.

Y tú, ¿estás de acuerdo con Yiya o con Rocío?