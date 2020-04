La sorpresa de Manuel Carrasco a María Patiño: “Sé de tu cariño”

María Patiño es una fan declarada de Manuel Carrasco y tiene un especial cariño a su canción No dejes de soñar. Han sido varias veces las que la colaboradora ha hecho suyo el tema, convirtiéndolo en un himno que empuña en Sálvame cada vez que lo considera.

El vínculo entre Patiño y No dejes de soñar es tan fuerte que el propio Manuel Carrasco quiso sorprender a la presentadora de Socialité mandándole un mensaje este fin de semana.

"La canción dice frases maravillosas. Habla de que tienes que pensar en ti, querete a ti y algo que me parece fundamental, que es soñar con algo para tener un motivo para levantarte por la mañana", dijo María antes de escuchar al artista, explicando por qué para ella era tan importante esta canción. "Y como creo que los sueños se cumplen, un día la puse en mi casa, me vine arriba y decidí compartirla con todo el mundo. Pero me tiene que salir. Yo soy como un artista y no la puedo cantar cuando me la piden. Me tiene que salir de dentro. La letra de esta canción es el himno de mi vida".

Videoclip oficial de 'No dejes de soñar'

Por eso mismo, Manuel Carrasco le dedicó estas palabras a María Patiño: "Hola, María. Quería agradecerte tu cariño de siempre, por tener presente No dejes de soñar, un mensaje tan importante en estos días tan difíciles. Esta es una canción que está bien tenerla presente siempre. Sé de tu cariño y me alegra mucho. Te mando un beso enorme a ti y a todo tu equipo".

"Estaba pensando en todas las familias que probablemente les cueste pensar en un sueño porque tienen un presente complicado", contestó después María, visiblemente emocionada. "Yo les garantizo que hay un motivo para seguir soñando. Le dedico toda mi energía a todos los que están pasando un momento complicado", y añadió: "Yo te quiero, Manuel Carrasco".