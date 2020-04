Pitbull quiere demostrar al mundo de lo que somos capaces con ‘I Believe That We Win (World Anthem)’

Sin lugar a duda, estos días de incertidumbre están sacando lo mejor de las personas. Cada uno intenta ayudar a su manera, aportando su granito de arena en la lucha contra el coronavirus. Los artistas no iban a ser menos y han aprovechado este confinamiento para encerrarse en el estudio y lanzar temas que nos inspiren y nos ayuden a superar estas circunstancias.

¿Uno de los últimos en hacerlo? Nada más y nada menos que uno de los reyes de la música: Pitbull. El ganador de un Grammy ha colaborado con el sello Haim Saban para lanzar un mensaje de esperanza y fe con una canción llena de optimismo. Se trata de I Believe That We Win (World Anthem).

De hecho, el propio Haim Saban describe la canción con las siguientes palabras:

“Tal y como dijo Pitbull, ‘ahora es el momento de enfrentarse a todo y resurgir”. Me siento honrado de formar parte de este movimiento que nos une a todas las personas pese a que debemos permanecer separados para ganar la guerra contra esta enfermedad. Pitbull sabe cómo inspirar, y colaborar con él para este proyecto fue algo que sabía que tenía que hacer. ¡VAMOS A GANAR!”

Este nuevo tema de Pitbull ha salido junto a un videoclip en el que el cantante anima a otros artistas a participar y grabar su propio fragmento de la canción para que la suban a redes. Lo mejor de todo es que todas las ganancias que se consigan con el tema se destinarán a organizaciones benéficas como Feeding America y Tony Robbins Fundation.

Pitbull, en las declaraciones de la nota de prensa, tiene claro lo que quiere conseguir con I Believe That We Win: “Demostraremos al mundo lo poderoso que somo cuando nos unimos para luchar por esa causa llamada vida. Le mostraremos al mundo cómo enfrentare y levantarnos frente al miedo”.

A nosotros no se nos ocurre una mejor manera de empezar esta semana que escuchando este canto de optimismo que ha creado Pitbull.