Pablo Alborán: “Aunque no estemos cerca, nos mantenemos unidos”

Pablo Alborán ha sido el último artista en poner su granito de arena en estos días tan complicados. El malagueño nos ha sorprendido este lunes con Cuando estés aquí, una preciosa balada que habla de los difíciles momentos que estamos viviendo. Se trata de una canción compuesta y producida por el artista, desde su propia casa, en la que retrata con sus palabras el deseo que tienen millones de personas de abrazar a sus seres queridos. Todo un regalo para nuestros oídos.

La estrella musical ha sido el último protagonista de LOS40EnCasa, un programa especial que se ha podido seguir a través de LOS40.com y de nuestro canal de Youtube donde el artista nos ha contado todos los detalles sobre esta nueva canción.

Presentado por nuestra Cristina Boscá y Carmen Ramírez, presentadora de Cadena Dial, el malagueño ha respondido a todas las preguntas que tenían sus seguidores y seguidoras. Además de hablar del tema, Pablo nos ha abierto las puertas de su casa (o más bien la cámara delantera de su móvil) para contarnos cómo está pasando estos días.

Los secretos de Cuando estés aquí

“Mi canción ha surgido de querer trasladar mi visión, que es la de cualquiera. Aunque me siento un afortunado en estos momentos”, dice Alborán desde casa de sus padres. Al artista le pilló el confinamiento en Málaga, en la casa de su familia: “Yo soy una persona muy familiar. Menos mal que me ha pillado aquí. Yo estoy feliz porque cuido de ellos, ellos me cuidan de mí. Mi madre y yo somos uña y carne y estamos todo el día bromeando. Valoro muchísimo el poder estar acompañado. Sé que todo el mundo no lo está pasando igual.”

De hecho, Pablo asegura que durante estos días todos debemos colaborar un poquito: “Todos debemos buscar la forma de transmitir la poca o la mucha suerte que tengas a quien no tenga ninguna”

Sobre el lanzamiento de Cuando estés aquí, Pablo reconoce que ha sido muy bonito el recibimiento: “Cuando ves que todo tu público y tu familia está volcada y encima se emociona, pues el abrazo se siente. Aunque no estemos cerca, nos mantenemos unidos, que eso es la clave de todo”.

Cuando le hemos preguntado sobre si estos momentos de crisis sirven para que los artistas como él se inspiren de más, el cantante ha hecho un símil con uno de sus libros favoritos: “Hay un libro que se llama Las flores del mal de Baudelaire que es brutal y que acaba sacando la belleza de toda la pobreza y la miseria que dejó la revolución francesa en las calles”.

Eso sí, el intérprete de Tabú asegura que él compone todos los días, independientemente de que esté confinado o no, aunque “otra cosa es que lo escuchemos”.

A la hora de grabar el videoclip de Cuando estés aquí en casa, Pablo ha tenido que tirar de imaginación, tal y como nos ha confesado en el directo: “Desde la distancia es complicado hacerlo. Yo me he grabado con un croma que es una manta verde de cuando era pequeño y con el perro de por medio, tirándome la Tablet”.

Andalucía respira



Además, Pablo también nos ha contado la iniciativa de Andalucía Respira que ha puesto en marcha: “Llevaba muchas semanas pensando en esto. Llamé a Antonio Banderas porque lleva años colaborando en distintos proyectos de nuestra tierra. Juntos nos hemos metido en esta iniciativa de crear respiradores. Ya se han aprobado las patentes y estoy muy feliz de poder colaborar”.

Sin lugar a duda, una preciosa iniciativa que se suma a la de su canción y que ayudará a mejorar la situación.

"Tengo que ser muy cauteloso en redes sociales"

Pablo también tiene clara su responsabilidad como personaje público. El cantante, que suma millones de seguidores y seguidoras en sus redes sociales, sabe que no debe compartir los momentos de desesperación:

“Yo estoy pendiente todos los días de las redes. Creo que, en mi caso, teniendo una exposición no debo comunicar si tengo ansiedad o estoy pasándolo mal. Hay tanta gente pasándolo mal, que yo tengo que ser consciente de la suerte que estoy teniendo y tengo que ser muy cauteloso.”

¿Y qué es lo primero que va a hacer Alborán cuando pueda salir? “Lo primero será ir a ver a la familia. Luego, hacer una fiesta con todos mis amigos”, dice entre risas.

En la misma entrevista, por primera vez, Pablo ha interpretado en acústico el tema de Cuando estés aquí con su guitarra. Un precioso momento que nos ha emocionado desde nuestras casas.

La playlist de Pablo Alborán

Para terminar, Cristina Boscá y Carmen Ramírez han desafiado a Alborán a hacer su propia playlist. ¡Eso sí, con las descripciones que le han dado ellas! Este es el resultado:

Una canción que te recuerda a alguien especial: “Bolero a Marcos de Vicente Amigo. Me recuerda a mi infancia y a mi hermano”.

Una canción que te haga bailar: “Iskaba de Wande Coal”.

Una canción que le hubiese gustado escribir: “Cualquiera de John Barry, me encantan las bandas sonoras. Sino la de Cuando Nadie Me Ve de Alejandro (Sanz), pero si la hubiese hecho yo sería distinto.”

Canción que le haga sentir fe en la humanidad: "Sinnerman de Nina Simone"

Canción que le lleve a Málaga, su lugar de origen: “Cualquiera de Niña Pastori o el primer disco de Vanesa Martín.”

Canción que cuando la escuchas se para el mundo: “Clarity de John Mayer”

Una canción que te alegra el alma: “No estamos locos de Ketama, por ejemplo. También el artista Khalid, que me encanta y que me transmite mucho. Bruno Mars también me carga de optimismo”.