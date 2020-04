La actriz de ‘Divergente’, Shailene Woodley, confiesa que estuvo enferma cuando rodó la película

Desde hace varios años, vemos a Shailene Woodley actuar en muchas de las series y películas que son vistas por millones de personas. La actriz que alcanzó la fama con la saga Divergente está triunfando como una de las protagonistas de Big Little Lies, la serie empoderada de HBO. Y aunque todo parezca que va a pedir de boca.

Shailene ha confesado en una entrevista para The New York Times que no todo en su carrera ha sido fácil. Cuando comenzó a codearse con el mundo de Hollywood no estaba pasando la mejor etapa de su vida. Al echar la vista atrás y mirar como era con 20 años, tiene claro que todo era totalmente diferente: "Mis 20 años fueron como estar en una lavadora, donde te arrojan por todas partes", explicaba en la entrevista.

Desde pequeña ha considerado actuar como hobby, pero en el momento que se convirtió en una pasión y el claro futuro de su carrera, todo cambió. "Hubo mucho tiempo en el que el miedo, la ansiedad y la competencia definitivamente estaban en la vanguardia de mi mente y mi ego de una manera que no estaban cuando era más jóven", confesaba, asegurando que cuando estaba grabando Divergente se encontraba "muy enferma", enfrentándose a una situación mental "aterradora". Algo de lo que no ha querido dar muchos detalles hasta ahora.

Además, sus problemas le obligaron a rechazar muchas ofertas: "Dije que no a muchas oportunidades porque necesitaba mejorar, y esos trabajos terminaron yendo a compañeros míos a quienes amo. Tuvieron mucho éxito, pero hubo una mezcla de personas que dijeron: "¡No deberías haber dejado ir eso!"o "¡No deberías haber estado enfermo!"", contaba al medio estadounidense.

Shailene cuenta que todo eso se ha quedado atrás y está disfrutando de los éxitos que lleva acumulando desde entonces. La actriz está disfrutando de su carrera y sumando experiencias profesionales que, prácticamente, acaban de comenzar.