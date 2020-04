El K-Pop en directo ahora también se disfruta desde casa

Si pensabas que el confinamiento te iba a alejar de tu grupo favorito, estabas completamente equivocado/a. Ahora, incluso, puedes disfrutar de actuaciones en directo y de contenidos exclusivos. Esto es lo que se han propuesto ofrecer la agencia SM Entertainment en colaboración con Naver.

Ambos se han puesto manos a la obra con un proyecto que cuenta con el objetivo de fortalecer sus posiciones en la industria del entretenimiento. Tal y como informa Koreaboo, para ello, han expandido la plataforma Fanship, que actualmente se ofrece a través de V Live. Pero eso no es todo.

También quieren reforzar sus contenidos audiovisuales, y una buena forma para conseguirlo es ofreciendo materiales exclusivos. Para ello han creado Beyond LIVE, un portal a través de la cual se emitirán conciertos a nivel internacional, al igual que actuaciones que ya existían previamente.

¿Quién se encargará de inaugurar esta plataforma? SuperM. Así es. El exitoso grupo de esta agencia será el que protagonizará el nacimiento de este proyecto cuyo único objetivo es el de entretener a millones de K-Popers alrededor del mundo.

Así que... ¡apúntalo en tu calendario! El próximo 26 de abril a las 8 de la mañana (tres de la tarde en Corea), SuperM se hará con el control de tu día al ritmo de sus temas en directo. Y sí, nos referimos a canciones como Jopping, I Can't Stand The Rain o No Manners.

"A través de esta colaboración con Naver, que tiene una sólida plataforma, fundación y tecnología, podemos esperar que nuestras dos compañías sean capaces de introducir nuevas formas de entretenimiento, mostrando la combinación de nuestro contenido y su tecnología, y expandiendo nuestra presencia en el mercado global", señala el CEO de SM Entertainment, Lee Sung Soo, según las declaraciones recogidas por Koreaboo.

Y tú, ¿estás listo/a para vivir el K-Pop en directo desde el sofá de tu casa? O, ¿quién sabe? Quizás ya estemos disfrutando de la brisa del aire de la calle en nuestros rostros cuando esta plataforma se estrene.