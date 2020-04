Morat nos desvela el secreto de su éxito como grupo: “Juntarse con gente en la que confías”

Morat se ha convertido en uno de los grupos del momento y nos extraña. El grupo colombiano, que conocimos en 2016 gracias al pelotazo que dieron con Cómo te atreves, no ha parado de cosechar éxitos. Ahora, cuatro años después, Juan Pablos Isaza, Juan Pablo Villamil y los hermanos Simón y Martín Vargas tienen al mundo a sus pies.

Con dos discos a sus espaldas y a punto de lanzar el tercero, Galería Inesperada, son muchos los artistas los que han colaborado con ellos: Aitana, Juanes, Tini o Paulina Rubio, son solo algunos de los ejemplos. Pero la cosa no se queda ahí, los chicos también han escrito canciones para muchos artistas. De hecho, Isaza y Villamil estuvieron detrás del hit Vas a Quedarte de Aitana.

Ahora, en plena cuarentena, los chicos han lanzado su nuevo single: Nunca te olvidé. Lo hacen desde casa y animando a sus fans a participar con sus propios vídeos en la creación del videoclip. Para hablar sobre este tema y sus futuros planes musicales, hablamos con Simón y Martín Vargas, que se encuentran pasando el confinamiento juntos en su casa familiar. Los colombianos se convierten así en los últimos invitados de #YoMeQuedoEnCasaConLOS40, las entrevistas a través de Instagram Live que LOS40 te trae de lunes a viernes.

Superaon el coronavirus

Los hermanos Vargas se acaban de levantar, en Colombia es primera hora de la mañana y tienen todo el día por delante. Llevan más de un mes encerrados, aunque el estado de alarma en su país empezó más tarde. ¿La razón? Su compañero Juan Pablo Villamil dio positivo en coronvirus tras visitar España. “Estamos bien. Por haber estado en Madrid tuvimos que estar encerrados. Como Juan Pablo lo tuvo, llevamos de un mes en cuarentena”, ha dicho Simón.

De hecho, los primeros quince días de confinamiento lo pasaron los cuatro miembros del grupo juntos. ¿Y qué hicieron? ¡Pues crear nueva música!

Nueva música

“Cuando llegamos de España nos encerramos los cuatro en un estudio. Fueron 15 días de estar trabajando en música. Estuvimos y salieron cosas muy chulas. En este momento es cuanto más gente necesita música”, nos aseguran los chicos.

Para que la espera de su siguiente álbum sea más llevadera, el grupo ha lanzado este mes de abril la canción Nunca te olvidé. Se trata de una preciosa canción pop que repite la fórmula musical del grupo. Eso sí, tenían pensado sacarla más adelante, pero la crisis del Covid19 ha hecho que decidan adelantarlo: “La canción la tenemos desde antes, pero quisimos lanzarla antes para acompañar a la gente en la cuarentena. Además, aprovechamos para animar a los fans a grabar sus propios vídeos”.

Como no pudieron grabar el videoclip, los colombianos quisieron animar a sus fans a que se grabaran para conseguir, entre todos, hacer el vídeo. Aunque les hubiese gustado tenerlo antes, el equipo de los chicos está haciendo todo lo posible para que lo veamos pronto “en poco menos de dos semanas”.

La gira sigue en pie

Por ahora, por suerte para los fans, Morat no tiene pensado cambiar las fechas de su gira Galería Inesperada. Eso sí, están pendientes de cada palabra que digan las autoridades: “Todos los planes cambiaron, pero la gira de momento no se ha cancelado. Estamos muy pendientes de lo que nos digan las autoridades. Todavía quedan tres meses y tendremos que ver si nos dejan hacerla y si tiene sentido en ese momento. En esta situación no tiene sentido hacer planes más allá de dos semanas”.

Simón y Martín no están llevando mal el confinamiento. Hace quince días que pudieron ir a casa de sus padres, lugar del que no se han movido desde entonces. Allí están escuchando música (Martín está enganchado a The Divine Femenine de Mac Miller), componiendo y cocinando junto a su madre. Eso sí, a diferencia de una gran parte de la población, los chicos no están haciendo nada de deporte.

Los hermanos también han contestado a las preguntas que le han hecho los fans. Una de ellas tenía que ver con el secreto del buen rollo que tiene el grupo: “Es estar con personas que se conocen desde que tenían 5 años y que dos sean hermanos. Eso hace que todo se balancee muy bien, que seamos personas tan compatibles y que nos llevemos tan bien. El secreto es juntarse con gente en la que confías.”