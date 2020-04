Rosalía desvela los detalles de su nueva canción con Travis Scott

Rosalía se ha convertido en una de las divas pop del momento. La cantante de Con Altura no solo ha conquistado al público latino, también al anglosajón. ¿La prueba? Que la artista se llevó el premio a Mejor Álbum Rock, Urbano o Alternativo Latino en los últimos Grammy. ¡Pero no solo eso! La artista tiene una larga lista de admiradores en la industria: desde Halle Berry hasta Kylie Jenner, pasando por Christina Aguilera.

Ahora mismo, Rosalía está pasando la cuarentena en la casa de su representante en Miami. La catalana se encontraba en Estados Unidos trabajando cuando le pilló toda la crisis. Pero lejos de agobiarse, la joven ha aprovechado para trabajar en su música. De hecho, estos días ha lanzado Dolerme, una preciosa balada que nos ha enganchado desde el primer momento. Pero este tema no era el que tenía previsto lanzar estos días. Rosalía nos confesó en una entrevista para LOS40 que iba a lanzar un tema mucho más movido junto a un artista norteamericano. Aunque en su momento no reveló el nombre del cantante, ahora sí que lo ha hecho para el medio Variety.

Se trata, nada más y nada menos que de su amigo Travis Scott: “Se suponía que iba a lanzar una canción con él el mes pasado para los clubes, con un sonido súper potente, en el que he estado trabajando durante mucho tiempo. Tiene una energía muy fuerte para un momento determinado y no sentía que fuese el momento de lanzarla. No sentía que estuviese conectada con lo que estaba pasando con el mundo ahora”.

De este modo, la intérprete de El Mal Querer ha revelado la identidad de la persona con la que tiene la colaboración. No sería la primera vez que los artistas comparten pista musical. El pasado 2019, Rosalía estuvo en el rémix de Highest in the room de su último disco.

Pero no es de la única colaboración que ha hablado Rosalía en esta entrevista. La artista también ha asegurado que su esperadísimo tema con Billie Eilish está casi terminado. Y es que parece que estos días ha trabajado en ello.

“Durante estas dos semanas he trabajado en la colaboración con Billie Eilish”, comienza diciendo la artista. “Creo que se está casi terminada. Ayer acabé con los arreglos. Siento que la producción y el sonido ya están. Falta que Billie me envíe su voz y las ideas que tenga para el tema, porque ya está casi”, ha asegurado la artista.

Parece que pronto podremos escuchar el resultado completo del esperadísimo single de Rosalía y Billie Eilish.