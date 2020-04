Becky G - They aint ready [2020]

Si algo nos ha demostrado esta situación mundial que estamos viviendo es que la música, como todo lo que tenga que ver con la cultura, es imprescindible en nuestras vidas. La música está jugando un papel muy importante en estos días de cuarentena y los artistas están demostrando que, pese a la enorme crisis que se avecina en su sector, están al pie del cañón.

Aunque, como el resto de la humanidad, los cantantes están viviendo confinados en sus casas, no signifique que hayan dejado de crear. Más bien todo lo contrario. Esta situación está inspirando muchas canciones. Y aunque no es el caso de la nueva canción de Becky G, que ya venía de antes, sí que se adapta a estos tiempos.

They aint ready es una balada R&B con toques de trap que habla de amor y esperanza, dos sentimientos muy necesarios en momentos tan complicados. “Esta canción representa muchas cosas que son importantes para mí, pero especialmente ahora habla de esperanza. Yo confío en que pueda significar algo positivo para vosotros también”, aseguraba la cantante. “Esta canción tenía la intención de inspirar a otros a luchar por el amor y unirse a pesar de sus diferencias. Hoy, no solo representa eso”, añadía.

Y vuelve al inglés creando de nuevo división entre los que prefieren su versión latina, los que admiran a la Becky G más anglo y los que no entienden que haya que decidirse por una u otra.

El caso es que llega con videoclip, grabado en la pre cuarentena, con toda una película de moteros con historia de amor. Lo ha dirigido Daniel Durán que aseguraba que “cuando hicimos este vídeo no teníamos ni idea de que como equipo no íbamos a poder abrazarnos durante un tiempo. Hoy lo veo y le doy aún más valor a los abrazos”.

Y, como el lado solidario de los artistas está saliendo a relucir una vez más, la latina ha creado junto a la canción una nueva línea de merchandising para recaudar dinero para la fundación LA Students Most In Need que ayuda a los estudiantes sin recursos a acceder a tecnología digital para atender clases online, les proporciona comida y otros artículos que ellos o sus familias pueden necesitar durante la cuarentena. Así podrán continuar con su formación.