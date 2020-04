‘El Hormiguero’ recuerda el momento más angustioso del programa: “Estuvimos a punto de morir”

El Hormiguero ha introducido una nueva sección en la que recuerdan algunos de los momentos más icónicos de la historia del programa, que lleva ya 14 años en antena.

Este martes viajaron hasta septiembre de 2008 para volver a ver el que fue uno de los episodios más angustiosos que ha vivido el formato. Por aquel entonces, los responsables de El Hormiguero idearon una nueva sección en la que enseñaban trucos para sobrevivir a situaciones extremas. Ese día decidieron simular una avalancha de nieve metiendo a Pablo Motos y Marrón en una urna gigante llena de corcho.

"Para no malgastar corcho se hizo el ensayo con solo la mitad de la urna llena. ¿Qué paso? Que Pablo se vino arriba y pidió que llenara todo", explicó Jorge Salvador, productor ejecutivo del programa, a lo que el presentador contestó: "No me vengo arriba. Me dijisteis que manchaba mucho".

A continuación, El Hormiguero volvió a compartir con la audiencia ese momento en el que, efectivamente, tanto Pablo Motos como Marrón viven tal angustia que se les escucha cómo les cuesta respirar y terminan pidiendo a golpes que abran la urna.

"Yo tuve que meterme los dedos porque se nos había metido todo el corcho por las vías respiratorias", contó después Marrón. "Pero de todo lo malo hay que sacar algo bueno. Y desde entonces hemos aprendido muchísimo y ahora tenemos medidas de seguridad de sobra y somos mucho más sabios".

Y Pablo añadió: "Pasamos de la alegría a la angustia en un segundo. Después tuvimos trauma. Teníamos pesadillas".

Si quieres ver el momento en vídeo…¡dale al play!