Lola Índigo enseña un adelanto de su vídeo ‘Game Over’

Lola Índigo ha sorprendido a sus fans anunciando la llegada de un nuevo vídeo. La canción elegida por la cantante con la nos deleitará en una versión en directo, con toques de jazz y llena de funk, ha sido Game Over, tema presente en su álbum Akelarre.

La granadina, que nos tiene acostumbrados a videoclips donde lo que prima es la coreografía, esta vez parece haberse decantando por coger el micrófono frente a la cámara, cambiando a su cuerpo de baile (Mónica Peña, Saydi Lubanzadio, Laura Ruiz y Claudia Riera) por la compañía de músicos, como Christian Delgado a la batería o Rubens Allan a la guitarra.

Las reacciones por parte de sus seguidores ha sido inmediata, pues no se esperaban la noticia. "Por fin", "Se viene" o "No estaba preparada" han sido algunos de los comentarios que ha recibido.

Del mismo modo, Rosa López le comentaba: "uuufff chavalaaaaa ESTO ME GUSTAAA !!! Y MUCHOOOOOO!!!". Mónica ("PORFINNNN"; "Pero súbela todaaaaa no me dejes sin mi funkkskkk"), Claudia ("QUEEEEEE") y Mala Rodríguez también hacían lo propio.

