Paula Echevarría explica su chupetón en el cuello para compartir una reflexión sobre las redes sociales

Paula Echevarría sigue al pie del cañón con su faceta de influencer y eso incluye sus habituales posados y reflexiones. Una de las últimas le ha llevado a soñar con una de sus grandes pasiones: los viajes.

“Quien me conoce sabe que una de mis pasiones en la vida es viajar (mis amigos y mi familia me llaman Willy Fog)… Mi estado suele ser viajando o pensando en cual/cuáles serán los siguientes viajes... Ahora no… no estoy viajando y ni siquiera estoy organizando el siguiente… porque no sé cuándo será, tal y como están las cosas parece que ni mi mente me deja pensar en ello... Así que me conformo con pensar en los que ya hice… no paro de ver fotos constantemente de todos ellos… y soñar... que al fin y al cabo para eso son los buenos recuerdos no?”. Esta era su reflexión sobre el anhelo que siente por salir de casa y recorrer mundo.

Y como ahora no puede viajar, ha tirado de álbumes de fotos para recordar. “Este viaje fue en el verano del 2018, estábamos en Marrakech… y es uno de mis viajes favoritos... Os iré enseñando más si queréis... Y vosotros? Pensáis mucho en vuestros viajes? Cual fue vuestro viaje favorito últimamente?... 🌍❤”, preguntaba junto a una colección de imágenes de aquella aventura junto a su chico.

Pero lo que más ha llamado la atención no ha sido el lugar, ni la química que hay entre ellos. No, lo que más ha llamado la atención de muchos es el chupetón que parece que podemos ver en su cuello en una de las fotografías. Ella es consciente del interés que ha levantado: “Por cierto, quien quiera saber la historia de mi ‘chupetón’ que se pase por mi stories...”.

Y dicho y hecho, que no era cuestión de quedarse con las ganas de saber más. “Siento mucho decepcionar a quienes han visto un chupetón en esta foto, que no tengo nada en contra de ellos…ni de quien lo dice, ni de los chupetones… Pero esto es un claro ejemplo de muchas de las cosas que pasan a veces en las redes sociales… dar por hecho algo a simple vista…y por eso me apetece aclararlo”, explicaba antes de extraer la moraleja de esta pequeña anécdota.

“Es la bolita de mi pendiente!!!... Así que no, no había chupetón, pero sí mucha pasión… Esto es una tontería y me da igual… pero esto es una moraleja para que, antes de juzgar por una imagen a simple vista, nos paremos a pensar… no creéis?”, reflexionaba. Y añadía otra foto en la que se veía más claramente que, en realidad, se trataba de un pendiente y no del chupetón por el que tanto le habían preguntado.

