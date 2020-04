Iker Casillas echa de menos lo que más le gusta hacer en el mundo

Cuando te ves obligado a dejar de hacer una de las cosas que más te gustan en el mundo, posiblemente sea una de las decisiones más difíciles que tengas que hacer en la vida. Iker Casillas tuvo que hacer un parón en su carrera profesional, y apartarse de las porterías debido al ataque de corazón que sufrió el primero de mayo del pasado año. Y ahora, en estos días en casa, ha querido recordar una foto muy especial que le hace acordarse de lo mucho que le apasiona jugar al fútbol.

Aprovechando el día del portero, ha rendido homenaje a su profesión y ha querido reflexionar acerca de como se siente en este momento: "Esta foto me la mandaron hace tiempo. Me gustó mucho. Me gustó porque refleja la realidad que a veces no se ve. Uno mismo puede llegar a olvidarse del camino recorrido cuando llegas a cumplir tus sueños. Ya desde pequeño aprendes a sentirte solo y responsable. Con frío o calor. Con lluvia o sol. Hoy es nuestro día", escribía, recordando sus comienzos y lo que ha luchado por llegar a donde está.

Junto a una imagen suya de pequeño, delante de la portería, plasmaba cuánto lo echa de menos: "Hace 11 meses y 14 días que no puedo dedicarme a lo que más me ha gustado desde pequeñito, ser portero. #felizdiadelportero⚽ #buenasnochesmundo", concluía.

