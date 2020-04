“Hemos tomado decisiones definitivas en ‘Vis a vis: El Oasis’ porque no queremos traicionar al espectador”

Un último round. Eso es lo que tiene las dos grandes protagonistas de Vis a vis en la aventura que comienza el próximo lunes 20 de abril en FOX España. Vis a vis: El Oasis es el título que los de Globomedia han puesto a la quinta temporada de la serie carcelaria más popular de la ficción española. Macarena (Maggie Civantos) y Zulema (Najwa Nimri) vuelven a las andadas, pero esta vez lo hacen fuera de prisión. Cambian las rejas de Cruz del Norte por el desierto de Almería, lugar en el que planean dar un gran golpe antes de tomar caminos separados.

Iván Escobar, productor ejecutivo de la serie, me cuenta las claves de esta nueva entrega que supondrá, ahora sí que sí, el cierre definitivo de la franquicia Vis a vis.

P: ¿Por qué decidisteis darle una nueva vida a 'Vis a vis' con este spin off?

R: Realmente, nosotros no lo consideramos un spin off. Lo consideramos una quinta temporada porque hicimos un epilogo en el último capítulo de la cuarta temporada, que era nuestra despedida, pero nos dimos cuenta a través de cientos de mails y cartas que había un grupo de fans que demandaban un nuevo viaje. Hablamos con Fox y Globomedia y nos planteamos hacer un regalo de ocho capítulos de Vis a vis en los que contáramos algo diferente. ¿Y qué era diferente? Pues estos dos personajes que son el icono de Vis a vis. Habíamos visto a Macarena y a Zulema durante cuatro temporadas sobreviviendo a la cárcel, siendo fustigadas y dándose cabezazos la una a la otra, y nos apetecía verlas fuera de la cárcel. Hemos pasando del confinamiento a la libertad. Queríamos ver a unos personajes que son absolutamente carismáticos en un mundo en el que no hay liturgia y tampoco rejas.

P: ¿Os ha complicado mucho la existencia el hecho de cambiar un escenario como la cárcel por la libertad?

R: Han salido todas las complicaciones porque partíamos de un ecosistema controlado donde recreábamos una cárcel y de repente decidimos salir de la zona de confort y destrozar ese plató. Hemos construido un nuevo universo, generando una dinámica que no existía en Vis a vis. No íbamos a hacer otra temporada dentro de la cárcel. Nos apetecía contar otra cosa. Nos apetecia ver ese momento en el que un personaje como Zulema da esos primeros pasos fuera de la cárcel. Acompañar a Macarena en sus primeras reuniones como exconvicta.

P: ¿Cómo se desenvuelven Macarena y Zulema fuera de la cárcel?

R: Siempre nos planteamos Vis a vis: El Oasis como un western crepuscular. Sé que suena un poco pretencioso, pero aunque lo queríamos conectar en cierta manera a Vis a vis, queríamos olvidarnos de esos trajes amarillos e irnos al desierto Almería para cambiar metafóricamente el amarillo de los trajes por los amarillos de esos paisajes infinitos de Almería.

Sobre todo queríamos contar la historia de estos dos personajes y cómo se viaja de la amistad hacia la traición, de la enemistad a la pasión…

P: El Oasis no es solo el título de la serie, es el nombre del hotel en el que ellas se refugian. Un lugar que esconde sus propios secretos…

R: La serie es difícil porque exigimos al espectador estar atento. Desestructuramos el tiempo y vamos metiendo con bisturí los momentos que consideremos más interesantes, que matizan las relaciones de los personajes, como su primer robo o su primer enfrentamiento. Y necesitábamos un purgatorio. Estos personajes tienen que desembocar en un sitio en el que sean responsables de sus secretos, traiciones, de su pasado, incluso proyectar su futuro. Un personaje como el de Zulema, que siempre ha tendido hacia la libertad; o el pasado de Macarena que nos alentaba hacia una especie de futuro...Llegamos a ese hotel de Psicosis regentado por una especie de alter ego de Norman Bates y todos los secretos quedan en el aire.

También nos parecía interesante hacer una reflexión: ¿cómo somos cuando nadie nos mira? Cuando nos encerramos en esas habitaciones clónicas que tienen los hoteles y nos mirados delante del espejo, nos sacamos un punto negro de la nariz, nos desnudamos, nos masturbamos, nos amamos…¿Cómo somos cuando nadie nos ve? Nos apetecía ver a estos personajes que constantemente estaban siendo vigilados por cámaras de seguridad y de repente están solos. Nos parecía bonito meternos en esa intimidad.

P: ¿Es este el final definitivo de 'Vis a vis'?

R: Absolutamente. Tenemos que actuar desde la responsabilidad. Hemos prometido un viaje, un viaje con un final. Lo hicimos en la cuarta temporada y en esta quinta tomamos decisiones absolutamente atrevidas desde el punto de vista narrativo. Ha sido una creación conjunta de un montón de gente porque queríamos darle un final, queríamos cerrar un ciclo y queríamos ser consecuentes con la gente que nos ha seguido durante todos estos años.

P: ¿Se os ha pasado por la cabeza explotar la marca 'Vis a vis' con otros personajes?

R: Hay mil posibilidades. De hecho, muchos personajes de la serie piden un spin off. ¿Cómo es la vida de Rizos? ¿Cómo es su relación con Saray? Pero no. Es un producto cerrado. Estamos orgullosos de donde nos han llevados los personajes y creemos que vivimos en una nueva generación televisiva donde no hay necesidad de estirarlo más. Son universos confinados que nos han dado muchas alegrías, pero no tenemos necesidad de crear unos spin off o alargamientos innecesarios. Queríamos contar un final y hemos tomado decisiones definitivas para que Vis a vis: El Oasis sea el final. No queremos que el espectador se sienta traicionado y sobre todo no traicionar nuestra historia.