Can Yaman, protagonista de la nueva novela de Megan Maxwell

A estas alturas deben quedar pocos que no sepan quién es Can Yaman. Ese actor turco que ha enamorado a medio mundo por sus hechuras y su enigmática sonrisa. Y vale, también habrá ayudado su talento como actor en series como Erkenci Kus: Pájaro soñador, Inadina Ask: Amor obstinado o Dolunay.

El caso es que el actor ha inspirado la novela que está terminando de escribir Megan Maxwell, una de las autoras claves de la literatura romántica y erótica. Y claro, ya muchos se han puesto a fantasear y están deseando poder leer esa nueva historia.

Ha sido la propia Maxwell la que ha confirmado, en un live con sus fans, que hay está manos a la obra con ¿A qué estás esperando?, y que quiere que “el personaje sea como Can Yaman”. Es solo dar ese nombre y… ¡revolución en las redes!... que sigue causando furor después de su visita a España el pasado noviembre.

Ha explicado que cada vez que comienza a dar forma a una de sus historias hace un casting previo y ahora mismo tiene una foto de Yaman en su escritorio. Es uno de los personajes secundarios de una novela anterior que ahora ha recuperado para contar su historia. Y, claro, como es normal, ha asegurado que si se llevara a cabo una adaptación audiovisual le encantaría que él aceptase el papel.

Ella tiene claro que sus personajes se alejan un poco de la realidad. “Las expectativas en cuanto a los hombres las he subido tanto en mis libros que, lógicamente, encontrar ahora uno, es imposible, porque esos ‘machomanes’ de los que hablo en mis novelas solo existen en mi cabeza y en la vuestra cuando leeis, pero en la calle no encuentro ninguno”, aseguraba.

Aunque tiene casi 40 novelas publicadas y todas muy leídas, podríamos decir que su gran éxito es la trilogía de Pídeme lo que quieras y a sus protagonistas también les ha puesto rostro: “En su momento, me imaginaba a ella como Anne Hathaway y él era Paul Walker, que desgraciadamente murió hace unos años. Ahora cuando me preguntan pienso en Chris Hemsworth, tan alto, tan rubio…”.

Ha confesado que antes del confinamiento estaba en negociaciones para una adaptación de una de sus novelas pero que, de momento, está todo paralizado, aunque ya hay algo por ahí. De momento, va a lanzar una app con Eric Zimmerman, uno de sus personajes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Megan Maxwell (@megan__maxwell) el 22 Mar, 2020 a las 3:58 PDT

El caso es que Can Yaman vuelve a llenar titulares gracias a ella. El turco, mientras, ajeno a este revuelo, permanece confinado en su casa donde le hemos visto aprendiendo a hablar español o a tocar la batería. Las dos cosas nos gustan.

De momento esperaremos a la novela de Can de Maxwell que tiene previsto lanzar en noviembre, si no cambian las cosas.

